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30 июля 2019 года 09:46

Brent подорожала до $64,1 за баррель

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник. Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы ожидали итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25%.

Разговоры о вероятном снижении ставки ведутся давно, и многие члены руководства ФРС сигнализировали о готовности ослабить денежно-кредитную политику для поддержки американской экономики на фоне замедления роста глобального ВВП и отстающей от целевого показателя инфляции.

Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в 76% и видят 24%-ный шанс уменьшения сразу на 0,5 п.п.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП.

"ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает и, скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.

Между тем другим важным событием этой недели станет возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров состоится в Шанхае, от Вашингтона в них примут участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Также рынок следит за новостями о корпоративных сделках и готовится к очередной насыщенной финансовыми отчетностями неделе. На этой неделе о финпоказателях за прошлый квартал отчитаются такие крупные компании, как Apple, General Electric, General Motors и ExxonMobil.

Котировки акций фармкомпании Mylan NV подскочили по итогам торгов в Нью-Йорке на 12,5% на новости о ее слиянии с подразделением производителя лекарств Pfizer Inc., которое специализируется на незапатентованных препаратах.

Бумаги Pfizer подешевели на 3,8%.

Акции платежной системы PayPal снизились в цене на 3,5% после того, как аналитики Guggenheim ухудшили свои рекомендации по ним до "продавать" с "нейтрального" уровня на фоне целого ряда негативных факторов.

Капитализация Parker Hannifin Corp. уменьшилась на 1,2%. Крупнейший в мире производитель гидравлического оборудования достиг соглашения о приобретении компании Exotic Metal Forming, выпускающей металлические детали для авиакосмической отрасли, за $1,56 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 28,9 пункта (0,11%) и составил 27221,35 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 4,89 пункта (0,16%) - до 3020,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 36,88 пункта (0,44%) и составил 8293,33 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный подъем в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают итоги июльского заседания Банка Японии и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Японский индекс Nikkei 225 повысился в ходе торгов на 0,35%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%. Индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, до исторического максимума.

Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Кроме того, руководство банка заявило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков.

Тем временем в среду завершится заседание Федеральной резервной системы, на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%.

Ранее о готовности ввести новые стимулирующие меры заявило руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ). Таким образом, смягчения денежно-кредитной политики можно ждать от всех крупнейших центробанков мира.

Также рынок реагирует на статданные из Японии. Как сообщалось, безработица в стране в июне неожиданно снизилась до 2,3% по сравнению с майским уровнем в 2,4%, вновь достигнув минимального уровня за последние 26 лет.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в июне, согласно предварительным данным, рухнул на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2018 года. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 4,1%.

Акции японского производителя робототехники Fanuc подорожали в ходе торгов на 3,1%, котировки бумаг производителя электроники Tokyo Electron выросли на 3% соответственно.

Цена бумаг Sony Corp. опускается на 0,2%, несмотря на лучшую, чем ожидалось, квартальную отчетность.

Бумаги страховщика Ping An Insurance увеличиваются в цене на 0,7%, девелопера Wharf Real Estate - на 2%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 0,9%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники Samsung повысилась на 0,9%, LG Electronics - снизилась на 1,5%.

Стоимость бумаг австралийской энергетической компании Beach Energy растет на 0,5%.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подорожали на $0,38 (0,6%) - до $64,09 за баррель. На торгах в понедельник цена выросла на $0,25 (0,39%) и составляла на закрытие $63,71 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,58%) - до $57,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,67 (1,19%), до $56,87 за баррель.

Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Кроме того, руководство банка заявило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков.

Также на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка.

На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

"Повсеместные обещания стимулирующих мер должны поддержать сырьевые рынки, - говорит старший рыночный стратег Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Если Федрезерв будет снижать ставки так же активно, как в 1990-х годах, нефтяные котировки получат существенную поддержку".

Также рынок ждет начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который стартует во вторник в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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