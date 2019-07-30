В рамках текущей недели не видим существенного потенциала для дальнейшего роста цен на нефть - "Нордеа Банк"

"Нефть прибавляет более полупроцента на утренних торгах, пытаясь закрепиться выше отметки 64 долл./барр. В фокусе рынка находятся данные по запасам нефти в США, где может быть зафиксировано очередное снижение седьмую неделю подряд. В таком случае нефтяные котировки могут получить умеренную поддержку. Влияние на нефтяной рынок могут также оказать заявления по итогам переговоров между США и Китаем, завтрашние данные по PMI в Китае и исход заседания ФРС. Перечисленные события вполне могут преподнести негативные сюрпризы, поэтому в рамках текущей недели мы не видим существенного потенциала для дальнейшего роста цен на нефть", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".