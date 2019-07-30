Рубль лишь непродолжительное время может оставаться "за бортом" движения мировых рынков - FxPro

"Вероятно, одна из причин того, что покупатели не спешат выходить из рублевых позиций, состоит в высоких процентных ставках, обеспечивающих впечатляющую доходность при весьма высоких показателях устойчивости бюджета. Однако практика показывает, что рубль лишь непродолжительное время может оставаться "за бортом" движения мировых рынков, игнорируя отток инвесторов из сырьевых валют. Высокие ставки дают фору рублю, чтобы инвесторы не сокращали позиции в самом начале разворота на рынках. Однако это все же не является гарантом непробиваемой защиты", - отмечают в комментарии аналитики FxPro.