Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов - Уралсиб

Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов, говорится в обзоре Уралсиба.

"В четверг, 1 августа, VEON опубликует финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем сохранения умеренного органического роста выручки на основных рынках, но динамика долларовых показателей по-прежнему будет находиться под негативным влиянием из-за ослабления основных операционных валют, в том числе в России и Пакистане. В частности, мы ожидаем, что выручка сократится на 5% (здесь и далее – год к году) - до 2,2 млрд долл., а EBITDA вырастет на 6% - до 905 млн долл., что предполагает увеличение рентабельности по EBITDA на 4,2 п.п. - до 41,9%. На динамике рентабельности по EBITDA положительно отразится переход к применению стандарта МСФО 16. Без учета этого эффекта ожидаем EBITDA в размере до 800 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 37,1% (минус 0,6 п.п.) и чистую прибыль в 174 млн долл.

По нашим прогнозам, выручка VEON в России во 2 кв. 2019 г. увеличится на 1% - до 73,3 млрд руб. (1,1 млрд долл.), при этом мы ожидаем роста сервисной мобильной выручки на 1% и падения доходов сегмента фиксированной связи на 4%. EBITDA (здесь и далее – без учета МСФО 16) в России, по нашим оценкам, составит 26,4 млрд руб. (409 млн долл.), а рентабельность по EBITDA – 36,0%. Мы ожидаем, что выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана составит 184 млн долл., 128 млн долл. и 311 млн долл., а EBITDA – 75 млн долл., 51 млн долл. и 138 млн долл. соответственно. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 15% до 5,2 млрд гривен (196 млн долл.) и увеличение EBITDA на 11% до 2,8 млрд гривен (105 млн долл.) при рентабельности по EBITDA на уровне 51,3%.

На финансовых показателях российских мобильных операторов могут отрицательно отражаться как рыночные, так и регуляторные факторы, в частности, низкий рост традиционных доходов, регуляторное давление и необходимость в перспективе инвестировать значительные средства в развертывание сетей пятого поколения. Тем не менее, компании сектора сохраняют способность генерировать стабильные денежные потоки и выплачивать привлекательные дивиденды. В последнее время VEON существенно улучшил свой инвестиционный профиль и сократил размер долга, а основной конкурент компании – МТС - может провести делистинг АДР с Нью-Йоркской фондовой биржи. Соответственно, мы рассматриваем акции VEON как наиболее привлекательный выбор в секторе. Основным риском для них в среднесрочной перспективе останется возможность продолжения продаж акций со стороны Telenor, у которой остается девятипроцентный пакет в VEON", - пишут в обзоре аналитики Уралсиба.