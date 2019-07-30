Только уверенное закрепление выше $65 позволит говорить о возвращении нефти к восходящему тренду - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent открыли торговую неделю на мажорной ноте, восстановившись до $64 за баррель. Как и ожидалось, инициатива снова оказалась на стороне покупателей. Тем не менее, только уверенное закрепление выше $65 позволит говорить о переломе нисходящей тенденции и возвращении нефти к восходящему тренду. Поддержку ценам оказал рост напряженности на Ближнем Востоке, вернувший на рынок прежние опасения за перебои поставок через Ормузский пролив. Поддержку может оказать и статистика по запасам нефти в США. Американский институт нефти представит свою оценку недельного изменения запасов во вторник в 23:30 мск. В случае их снижения Brent получит хорошую возможность добраться до $65 за баррель", - указывает в комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.