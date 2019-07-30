Для преодоления сопротивлений по Brent и WTI "быкам" понадобятся веские драйверы движения - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы утром во вторник прибавляют чуть более 0,5% после роста накануне. Цены приближаются к краткосрочным сопротивлениям 64,50 долл. по Brent и 57,85 долл. по WTI, для преодоления которых "быкам" понадобятся веские драйверы движения. Во вторник и среду на рынке будут следить за ходом торговых переговоров, данными по запасам в США и итогами заседания ФРС. Макроэкономические факторы могут повлиять на динамику доллара и общую склонность инвесторов к риску и, как следствие, на нефтяные котировки", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.