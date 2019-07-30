Фунт рухнул к исторически низким уровням - FxPro

"Британский фунт подвергся серьезной распродаже на растущих опасениях Brexit без сделки. В итоге GBP/USD с начала недели провалилась на 2% - к 1,2120. Ниже этих уровней пара торговалась лишь считанные часы с период с октября 2016 по март 2017 под действием первоначального шока от британского референдума. Устойчиво ниже курс фунта не был с 1985 года. Новое правительство Соединенного Королевства отмечает, что рассматривает выход без сделки в качестве основного сценария, поскольку ЕС не хочет обсуждать ряд условий. Текущее положение британской валюты крайне неустойчиво. Как и в предыдущем эпизоде трехлетней давности, экстремальная перепроданность резко повышает чувствительность фунта к новостям по Brexit. Покупки на валютном рынке при сравнительно хороших новостях могут быть усилены стремлением участников купить фунт на столь низких уровнях. С другой стороны, снижение в настоящий момент усиливается массированным срабатыванием "стоп-ордеров", что видно по достаточно рваной динамике GBP/USD во время торгов на азиатской сессии вторника, где отмечалось несколько эпизодов провала пары на 20 пунктов вниз в течение минуты.

С момента первых комментариев Джонсона на посту премьер-министра Великобритании EUR/GBP выросла на 3,2%, из них 2% пришлись на рост с начала недели. Исторически пара очень неустойчиво чувствует себя на уровнях выше 0,90. За последние 11 лет над текущими отметками вблизи 0,9200 евро/фунт оказывался лишь в периоды максимальной рыночной турбулентности. Как правило, подобное давление довольно быстро перетекало с исключительно британской валюты на евро. Это провоцировало откат по паре, как только рыночные шоки уступали место долгосрочным покупкам фунта на спадах, а также провоцировали ослабление евро по отношению к валютам за пределами Европы", - отмечают в комментарии аналитики FxPro.