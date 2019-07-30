Рынок акций продолжит отскок - Алор Брокер

"В понедельник российский рынок акций прибавил чуть менее полупроцента по индексу МосБиржи. Пока мы рассматриваем данное движение исключительно как отскок после сильного падения накануне. Его целью является диапазон 2760-2770 пунктов. Во вторник рост должен продолжиться: с утра американские фьючерсы слабо прибавляют, но зато хорошо отскочила нефть, которая пытается "штурмовать" отметку 64 доллара за баррель. Скорее всего, внешний фон продолжит улучшаться. Спекулянты попробуют приподнять рынки в ожидании сюрпризов от ФРС США. Снижение ставки на 0,25 п.п. уже заложено в цены, а вероятность снижения на 0,5 п.п. невелика, и составляет лишь 25%. Но риторика регулятора может дать новые силы "быкам". Кроме того, начинается очередной раунд переговоров по урегулированию торговых споров между США и Китаем. Вряд ли они завершатся каким-то существенным прорывом, но стороны обязательно объявят о "прогрессе" и "существенном продвижении", на что рынки отреагируют покупками. Наконец, российский рынок поддержит начинающаяся волна реинвестирования части полученных дивидендов. Однако сильно обольщаться не стоит, отечественный рынок выглядит очень слабо, и все покупки стоит сопровождать очень короткими "стопами". Вполне возможно, что в конце недели мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром