Считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным - Промсвязьбанк

"В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 63-63,50. В центре внимания на текущей неделе будет находиться заседание Федрезерва. Фундаментально на текущих уровнях уже не считаем рубль недооцененным, исходя из этого считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным, однако, если риторика Федрезерва в эту среду будет отражать высокую вероятность полноценного цикла (как минимум 3 и более понижений) на снижение ставки, еще один позитивный импульс в динамике всей группы валют EM вполне возможен", - говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Активность торгов в рубле пока продолжает оставаться сравнительно невысокой. В ходе вчерашнего дня пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась вблизи отметки 63,50. Вновь повторим тезис о том, что для краткосрочных перспектив рубля ключевое значение в ближайшие дни будет иметь общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран после заседания Федрезерва (итоги которого будут объявлены в среду вечером). Фундаментально на текущих уровнях уже не считаем рубль недооцененным, исходя из этого считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным, однако, если риторика Федрезерва в эту среду будет отражать высокую вероятность полноценного цикла (как минимум 3 и более понижений) на снижение ставки, еще один позитивный импульс в динамике всей группы валют EM вполне возможен.

Из отдельных специфических для рубля рисков вновь отметим санкционную историю. Вчера члены Палаты Представителей США демократ Э.Л.Энгель и республиканец М.МакКол представили открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность, что "против России не были введены санкции, как того требует закон США, в связи с применением химического оружия против лиц, проживающих в Британии".

Мы напомним, что за инцидент в Солсбери в августе прошлого года американские власти ввели против РФ первый раунд санкций, который предполагал запрет на экспорт в РФ электроники двойного назначения. В начале ноября прошлого года Госдепартамент США подготовил доклад, в котором заявил, что "нет оснований считать, что Россия перестала использовать химоружие", а, следовательно, по собственным законодательным нормам американские власти действительно обязаны реализовать второй раунд санкций (имеется перечень из шести мер, из которых необходимо выбрать минимум три, однако сроки введения санкций законодательно не установлены).

Напомним также, что несколько недель назад Палата Представителей Конгресса США включила в проект оборонного бюджета поправку, предусматривающую для американских лиц запрет на операции с российским госдолгом (голосование по всему законопроекту пока еще не было проведено). Уже в ближайшее время американские законодатели уйдут на парламентские каникулы, соответственно, ближайшие несколько недель вряд ли будут наполнены санкционной тематикой. Тем не менее, в сентябре вопрос санкций вновь может становится актуальным. Что касается влияния санкций на перспективы рубля отметим, что, по нашей оценке, размер санкционной премии в рубле на текущий момент минимален, соответственно, при росте санкционных рисков нервозность в российской валюте может быть увеличена.

В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 63-63,50. В центре внимания на текущей неделе будет находиться заседание Федрезерва", - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.