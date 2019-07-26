Рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро в ожидании заседания ФРС США на следующей неделе

Москва. 26 июля. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине перед ключевым событием ближайшего времени - заседанием ФРС США.

Курс доллара США составил 63,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,56 руб./EUR1, подорожав на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,95 копейки - до 66,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро вечером последнего торгового дня недели. Участники торгов сфокусированы на основном событии ближайшего времени - заседании ФРС США, которое пройдет 30-31 июля. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

Вышедшая в пятницу статистика оказалась неоднозначной. ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% год к году, подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное повышение ВВП США в апреле-июне - на 1,8%.

Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале ускорился до 1,8% с 1,1% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали более выраженного роста показателя, до 2%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Ранее рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка. Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на 25 б.п.

ЦБ отметил, что замедление инфляции продолжается. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и по оценке на 22 июля составил около 4,6%. "Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России", - указал регулятор.

В пресс-релизе также отмечалось, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года", - говорилось в сообщении.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, после того, как ЦБ РФ повторно опустил ставку в июле после аналогичного снижения месяцем ранее, доходность банковских депозитов в рублях уменьшилась, что привело к увеличению спроса на валюту. "Текущие котировки валюты находятся на уровне летнего периода 2018 года. Диапазон 61-64 руб./$1 является неким равновесным значением, которое, на наш взгляд, выражает неопределенность на рынке. На предстоящей неделе все внимание будет приковано к заседанию ФРС, рынки будут пристально следить за риторикой представителей ФРС. Снижение ключевой ставки уже заложено рынком, поэтому наиболее важными являются заявления главы Федрезерва относительно дальнейшей политики регулятора. Полагаем, что в оставшееся до конца лета время пара "доллар-рубль" будет торговаться в диапазоне 62-64 руб./$1, но уже в сентябре, вероятно, мы сможем увидеть изменения в динамике пары", - отметил Маришин.

"Реакция рынка на решение российского регулятора снизить ставку на 25 б.п. была нейтральной, так как данный шаг ожидался и был заложен в цены. Отступление же российской валюты во второй половине дня, возможно, связано со снижением поддержки рубля со стороны экспортеров на фоне окончания пика налоговых выплат, а также со срабатыванием "стопов" по спекулятивным коротким позициям в американской валюте при пробое максимумов от 23 июля. При этом с технической точки зрения в последние сессии "быкам" в долларе удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования сопротивления на уровне 64 руб./$1", - подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Нефть несколько уменьшила темпы роста, но повышается по итогам недели на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,4% - до $63,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,43% - до $56,26 за баррель. С начала недели Brent подорожала примерно на 2%, WTI - на 1,4%.

Позитивной новостью для рынка на этой неделе стала новость о снижении запасов нефти в США по итогам шестой недели подряд. При этом падение запасов на прошлой неделе составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами.

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. В последние недели Иран оказался в центре внимания рынка после ареста вооруженными силами страны танкера, следовавшего под британским флагом. Ранее власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) арестовали танкер Grace 1 по подозрениям в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,01 копейки, до 63,1271 руб./$1, и поднял курс евро на 1,7 копейки, до 70,311 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 3,54 копейки по отношению к четвергу и составил 63,1226 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 11,56 копейки и составил 63,2135 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 570,696 млн, из которых $696,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 874,645 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,54 копейки по отношению к четвергу, до 70,2556 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 12,9 копейки и составил 70,3592 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR624,39 млн, из которых EUR280,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR344,292 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу на фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) в связи с подготовкой к последним налоговым выплатам июля (в понедельник, 29 июля, в бюджет должен будет перечислен налог на прибыль, примерный объем которого аналитики оценивают примерно 500 млрд рублей). Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 7,53% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 7,61%. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 6 б.п. - до 7,7% и 7,78% годовых соответственно.