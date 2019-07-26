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26 июля 2019 года 19:34

Российские индексы закрылись в плюсе благодаря "Газпрому", динамика акций в целом была смешанной

Москва. 26 июля. Индексы МосБиржи и РТС по итогам торгов в пятницу закрылись в умеренном плюсе благодаря заметному росту акций "Газпрома"; динамика же большинства бумаг в целом была смешанной.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2715,68 пункта (+0,54%), индекс РТС - 1348,3 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,6%.

Заметно подорожали акции "Газпрома" (+6,95%). Кроме того, выросли в цене бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Активный рост акций "Газпрома" отмечается второй день подряд на достаточно высоких торговых оборотах, несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций (в четверг акции компании выросли в цене на 3,3% при объеме торгов 37,2 млрд рублей). Газпромбанк (MOEX: GZPR) в четверг собирал заявки на покупку 2,93% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже". В ходе сбора заявок было подано 494 заявки на 198,894 млрд рублей. При этом цена размещения 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) была установлена в размере 200,5 рубля за штуку, что заметно ниже уровней вторичного рынка. Таким образом, выручка от размещения составит 139 млрд рублей.

Вместе с тем снизились в цене по итогам дня акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%, "префы" упали на 1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие единой динамики российских акций в пятницу было следствием неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, которые в последние дни демонстрируют высокую волатильность. При этом объявленное в пятницу Банком России снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (до 7,25% годовых) оказало нейтральное влияние на рынок, так как было ожидаемо инвесторами.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели на итогах заседания Европейского центрального банка и корпоративной отчетности. ЕЦБ оставил неизменными основные процентные ставки, но изменил прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. При этом глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер, в итоге инвесторы оценили его выступление менее "голубиным", чем ожидалось.

Теперь внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.

Вместе с тем в пятницу американские фондовые индексы прибавляли на момент закрытия торгов в России 0,1-1% благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о ВВП США за второй квартал, а также позитивной корпоративной отчетности. Европейские фондовые индексы 26 июля также восстанавливались после падения накануне. ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное повышение ВВП США в апреле-июне - 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале ускорился до 1,8% с 1,1% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали более выраженного ускорения роста показателя, до 2%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Нефть дорожает в пятницу и по итогам недели на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подорожали на 0,54% - до $63,73 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,46% - до $56,28 за баррель. Позитивной новостью для рынка на этой неделе стала новость о снижении запасов нефти в США по итогам шестой недели подряд. При этом падение запасов на прошлой неделе составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами. Кроме того, добыча нефти в Штатах сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в пятницу российский фондовый рынок продолжил восстановление, начатое днем ранее. Поддержку нашим акциям оказал внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,1% и 0,6% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи поднялся чуть более чем на 0,5%. В очередной раз локомотивом рынка стали акции "Газпрома", рост которых составил почти 7%. В ходе сегодняшнего восстановления индекс МосБиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 2730 пунктов. Однако сил закрепиться выше этой отметки у рынка не хватило. Вполне возможно, что в рамках следующей недели "быки" попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление. При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС США и решение по ставке. В базовом сценарии ожидается снижение ставки американским регулятором на 25 базисных пунктов и мягкая риторика, указывающая на готовность идти на дальнейшее смягчение ДКП. Это поддержит покупки в широком спектре рисковых активов и будет способствовать их росту".

В свою очередь инвестиционный консультант компании "Финам" Расим Бикташев отмечает, что "российский рынок, находившийся под давлением после дивидендных "гэпов", уже вторую торговую сессию отскакивает. Все так же драйвером выступают акции "Газпрома", наметившие цель закрыть дивидендный "гэп" на 238 рублей. Вероятнее всего, после некоторого отскока в рамках сформировавшегося нисходящего движения мы увидим продолжение падения по всему российскому рынку акций. Рынок в базовом прогнозе имеет все шансы на продолжение коррекционного движения вниз в августе на фоне выхода иностранных инвестиций в постдивидендный период. Данный отток капитала может параллельно сопровождаться сильной волной обратной конвертации в валюту, что может привести и к сильной коррекции рубля".

"Начало дня на отечественном рынке было вялым, но затем свое слово вновь сказал "Газпром", бумаги которого перешли к активному повышению. Похоже, увеличение акций в свободном обращении может превратить газовую компанию в нового любимчика спекулянтов и высокочастотников. Впрочем, как сообщает сам "Газпром", весь объем был выкуплен лишь одним покупателем. Ожидаемым событием был отчет Yandex. Акции лидера высоких технологий в РФ отреагировали ростом на отчетность, хотя чистая прибыль по US GAAP во втором квартале упала на 90%. Секрет позитивной реакции кроется в том, что рост консолидированной выручки составил 40%, что для отрасли активного роста является более значимым параметром", - считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в пятницу составил 73,83 млрд рублей (из них 41,69 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 6,02 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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