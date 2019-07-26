Цены евробондов РФ за неделю выросли на ожидании смягчения политики ведущими центробанками мира

Москва. 26 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций заметно подросли по итогам недели в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира (на завершающейся неделе состоялись заседания ЕЦБ и Банка России, в последние дни месяца пройдет заседание ФРС США). Определенная переоценка ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ после пресс-конференции его главы Марио Драги привела к некоторому сокращению темпов роста российских государственных еврооблигаций, однако в целом рынок российских евробондов закрыл неделю на высоких уровнях. Поддержку котировкам оказали также цены на нефть, выросшие по итогам недели на 2,1% по марке Brent и на 1,2% - по марке WTI.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) к концу недели растеряли часть прироста, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности большинства базовых активов.

Цены большинства российских государственных еврооблигаций плавно подрастали на протяжении значительной части недели, исключение составила пятница, по итогам которой часть бумаг закрылась в небольшом минусе на фиксации прибыли. В первый торговый день недели евробонды слегка подросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и другими площадками emerging markets. Кроме того, поддержку рынку российских государственных еврооблигаций оказали растущая нефть и подтверждение в ночь на субботу рейтинга России на уровне "ВВВ-" агентством Standard & Poor's.

Эксперты рейтингового агентства подчеркнули снижение рисков введения против России санкций со стороны США и назвали макроэкономическую политику правительства России одной из лучших среди стран с развивающимися экономиками, которые рейтингуются в S&P.

Повышение в сегменте российских государственных евробондов продолжилось и во вторник, причем более уверенные темпы роста наблюдались среди долгосрочных бумаг. В результате их доходности снизились в пределах 1-2 базисных пунктов и находились вблизи трехлетних минимумов. В фокусе внимания трейдеров продолжали находиться заседания ЕЦБ, Банка России и ФРС США, причем рынки преимущественно ожидали, что центральные банки по итогам предстоящих заседаний либо снизят ставки, либо сохранят или даже усилят аккомодационную политику.

Так, большинство опрошенных Bloomberg экономистов выразили уверенность, что ЕЦБ по итогам заседания 25 июля заявит о готовности смягчить денежно-кредитную политику, а на следующем заседании в сентябре снизит ставку и сообщит о программе поддержки рынка ликвидностью.

Рынок US Treasuries, напротив, снижался на фоне роста доллара США к большинству мировых валют, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Укрепление американской валюты было обусловлено договоренностью по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга, которую президенту США Дональду Трампу удалось достичь с лидерами Конгресса. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидалось, законопроект должен был быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже до конца недели.

В среду цены US Treasuries возобновили рост, что привело к продолжению укрепления российских евробондов третий день подряд. Участники рынка продолжали отыгрывать ожидания смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, при этом дополнительная поддержка российским бумагам исходила от снижения рисков относительно санкций по итогам семичасового выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Команда Мюллера расследовала сообщения о возможном сговоре команды Трампа с Россией в преддверии выборов 2016 года. Также Мюллер изучал вопрос о том, пытался ли президент США препятствовать ходу расследования. Мюллер пришел к выводу, что сговора не было, но предупредил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы в США.

В четверг, впервые с начала недели, котировки большинства российских евробондов почти не изменились по итогам дня, при том, что ранее в ходе дня они демонстрировали повышательную динамику. Поводом для умеренной фиксации прибыли по второй половине дня послужили итоги заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Участники ожидали, что ЕЦБ предпримет активные меры или хотя бы сообщит, что планирует эти действия в ближайшее время. Однако Драги сообщил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Он также не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер, и в целом, по мнению рынка, его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Драги ограничился тем, что отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста.

Цены на рынке US Treasuries снизились в четверг, доходности, напротив, повысились. Это привело лишь к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности UST. Рост доходностей на рынке базовых активов наблюдался на позитивных данных статистики, что несколько уменьшило вероятность более сильного снижения ставки.

В пятницу на рынке российских государственных еврооблигаций наблюдалась незначительная смешанная динамика. Участники торгов были сфокусированы на заседании ФРС 30-31 июля, на котором ожидается снижение базовой ставки на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

Вышедшая в пятницу статистика оказалась неоднозначной. ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% год к году; подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное повышение ВВП США в апреле-июне - 1,8%.

Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале ускорился до 1,8% с 1,1% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали более выраженного роста показателя, до 2%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели повысилась на 0,04% и составила 112,84% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 10 базисных пунктов и 26 июля составил 120 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене за неделю на 0,42% (их доходность снизилась на 3 пункта - до 4,34% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 выросли в цене на 0,33% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта - до 208 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 0,59% (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 4,45% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 0,39%, до 104,52% от номинала (его доходность уменьшилась на 6 пунктов и составила 3,59% годовых), евробонды с погашением в 2023 году поднялись в цене на 0,05% (их спред к US Treasuries сузился на 9 пунктов и составил 110 базисных пунктов), в то время как бумаги с погашением в 2026 году укрепились на 0,22%, до 107,38% от номинала (их доходность уменьшилась на 4 пункта и составила 3,52% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут немного снизиться в рамках фиксации прибыли после заседаний ведущих мировых центробанков. При этом интерес инвесторов к рисковым активам может поддерживаться ожиданиям позитивных новостей по итогам американо-китайских торговых переговоров, возобновление которых ожидается на следующей неделе, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".