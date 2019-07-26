"Быки" не оставят попыток преодолеть сопротивление на уровне 2730 п. индекса МосБиржи на следующей неделе - Промсвязьбанк

В пятницу российский фондовый рынок продолжил восстановление, начатое днем ранее, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку нашим акциям оказал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent подтягивалась на 0,2%. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,1% и 0,5% соответственно.

"На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,8%, до 2722 пунктов, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - В очередной раз локомотивом рынка стали акции Газпрома, рост которых превысил 6,5%. Компанию им составили ОГК-2 и Алроса, прибавившие 2,5% и 1,1%. Хуже рынка торговались Сургутнефтегаз и Ростелеком, потерявшие более 1,5%. В ходе сегодняшнего восстановления индекс МосБиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 2730 пунктов. Однако сил закрепиться выше этой отметки у рынка не хватило. Вполне возможно, что в рамках следующей недели "быки" попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление. При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС и решение по ставке. В базовом сценарии мы ожидаем снижение ставки американским регулятором на 25 б.п. и мягкую риторику, указывающую на готовность идти на дальнейшее смягчение ДКП. Это поддержит покупки в широком спектре рисковых активов и будет способствовать их росту".