Реакция рубля на снижение ЦБ РФ ставки была минимальной - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя достаточно комфортно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4025 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,46%, недельная снизилась до 7,53%, а месячная - до 7,61%. ЦБ РФ, как ожидало большинство на рынке, снизил ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%. В итоговом заявлении отмечается, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, но инфляционные ожидания остаются всё ещё высокими. Прогноз замедления инфляции к целевым 4% сохранён на начало 2020 года. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г." Иными словами, нас ждёт минимум ещё одно смягчение на ближайших двух заседаниях, а при чрезмерном замедлении инфляции ЦБ РФ может оказаться гораздо смелее. В ЦБ также отмечают, что "сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса". Во II полугодии регулятор ждёт роста государственных расходов, включая инвестиционные, что позитивно скажется на темпах роста экономики. Собственно говоря, государственные расходы также могут оказаться проинфляционным фактором, что способно оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Следующее заседание, на котором будет приниматься решение по ставке, состоится 6 сентября текущего года. Реакция рубля была минимальной, а намёки на дальнейшее снижение ставки обещают дальнейшее падение доходностей ОФЗ", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.