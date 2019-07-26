Вполне вероятно, что ставка ЦБ РФ в этом году будет снижена ещё два раза по 25 базисных пунктов - "Открытие Брокер"

"Вполне вероятно, что ставка в этом году будет снижена ещё два раза по 25 базисных пунктов, а при ещё более сильном замедлении инфляции и относительно спокойной внешней ситуации мы способны встретить новый год со значениями около 6,25-6,5%. Единственной проблемой в слишком активном снижении ставки является рынок ОФЗ, который постепенно становится всё более ёмким. Потеря высокой доходности рубля может спровоцировать волну оттока капитала с долгового рынка, что приведёт к ненужному ослаблению отечественной валюты. Впрочем, ЦБ РФ при главе Эльвире Набиуллиной доказал своей историей то, что он умеет и знает, когда и как быть жёстким. Поэтому в ставки ближе к 6,0% пока верится с большим трудом, но и 6,5-6,75% на конец года будет оптимистичнее ожиданий начала 2019 года", - говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Совет директоров ЦБ РФ 26 июля принял решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов - до 7,25%. Произошло это на фоне замедления инфляции, которая к 22 июля составила 4,6% в годовом выражении. Однако в прошлый раз, когда ставка была на этом уровне, инфляция оказалась существенно ниже, что говорит о повышении смелости регулятора и росте его ответственности за экономику.

Во II квартале рост ВВП РФ составил весьма неприглядные 0,8%. Статистика промышленного производства "скакала" в плюс и минус. Дискуссия о закредитованности населения завершилась перемирием, так как в разрезе аналогичных проблем в мире общая кредитная нагрузка в РФ является ничтожной. О росте доходов населения говорят крайне осторожно, а статистика зарплат в стране вовсе намекает на то, что бояться стоит дефляции, а не инфляции.

Благодаря тому, что у отечественного потребителя банально нет денег, повышение НДС с 18% до 20% не привело к долгосрочному разогреву инфляции. Пик в марте 5,3% завершился тем, что уже за неполных четыре месяца показатель упал до 4,6% и грозит вернуться к целевым 4% уже осенью. Столь активное гашение темпов роста цен при относительно стабильном рубле уже намекает на то, что в 2020 году регулятору придётся стимулировать инфляцию, а не гасить её. Использовать курс рубля в этих условиях было бы ошибочно, так как виртуальная дефляционная воронка может трансформироваться в реальную с ещё более глубоким падением доходов населения или сорваться в спираль стагфляции, если, конечно, начнётся количественное стимулирование.

В мандате ЦБ РФ нет прямого указания заботы о рынке труда, как это прописано для Федеральной Резервной Системы, однако забота о стабильности финансового рынка и курсе рубля побуждает Центробанк к более активному вмешательству. Вполне вероятно, что ставка в этом году будет снижена ещё два раза по 25 базисных пунктов, а при ещё более сильном замедлении инфляции и относительно спокойной внешней ситуации мы способны встретить новый год со значениями около 6,25-6,5%. Единственной проблемой в слишком активном снижении ставки является рынок ОФЗ, который постепенно становится всё более ёмким. Потеря высокой доходности рубля может спровоцировать волну оттока капитала с долгового рынка, что приведёт к ненужному ослаблению отечественной валюты. Впрочем, ЦБ РФ при главе Эльвире Набиуллиной доказал своей историей то, что он умеет и знает, когда и как быть жёстким. Поэтому в ставки ближе к 6,0% пока верится с большим трудом, но и 6,5-6,75% на конец года будет оптимистичнее ожиданий начала 2019 года", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.