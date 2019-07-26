Рубль немного укрепляется к доллару и евро днем в пятницу, не отреагировав на решение ЦБ РФ снизить ставку

Москва. 26 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, не отреагировав на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,25% годовых.

Курс доллара США составил 63,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,31 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,33 копейки - до 66,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,01 копейки, до 63,1271 руб./$1, и поднял курс евро на 1,7 копейки, до 70,311 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне повышения цен на нефть. При этом рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка. Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на 25 б.п.

ЦБ отметил, что замедление инфляции продолжается. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и по оценке на 22 июля составил около 4,6%. "Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России", - указал регулятор.

В пресс-релизе также отмечалось, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года", - говорилось в сообщении.

"Снижение ключевой ставки - позитивное решение ЦБ, которое обеспечивает дополнительные стимулы для инвестиций и создает положительный эффект для бизнеса. Это позволит ускорить темпы экономического роста и поддержит высокий интерес иностранных инвесторов к проектам в России, в том числе за счет их уверенности во взвешенной монетарной политике, а также в ценовой и финансовой стабильности", - отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Банк России сегодня ожидаемо снизил ключевую на 25 б.п. - до 7,25%. Однако регулятор сохранил некоторую интригу на перспективу конца года, пообещав рассмотреть дальнейшее снижение лишь на одном из ближайших заседаний и привести ключевую ставку к нейтральному уровню в течение первой половины 2020 года. Мы полагаем, что разговор о нейтральности политики касается диапазона ключевой ставки 6,0-7,0%, и в частности, его верхней границы. В числе новых аргументов принятия сегодняшнего решения можно выделить возросшее внимание к замедлению экономического роста и, как следствие, к снижению давления на цены со стороны потребительской активности. Этот тезис объясняет уверенность регулятора в стабилизации инфляции вблизи цели 4,0% в обозримом будущем. Помимо этого, обострилась дискуссия о бюджетной политике - риторика относительно трат средств ФНБ сверх 7,0% ВВП осталась неизменной, зато появилась критика ожидаемого ускорения трат бюджета во втором полугодии 2019 года", - подчеркнул главный аналитик Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

Нефть дорожает в пятницу и по итогам недели на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,57% - до $63,62 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,82% - до $56,43 за баррель. С начала недели Brent подорожала примерно на 2%, WTI - на 1,4%.

Позитивной новостью для рынка на этой неделе стала новость о снижении запасов нефти в США по итогам шестой недели подряд. При этом падение запасов на прошлой неделе составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами.

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. В последние недели Иран оказался в центре внимания рынка после ареста вооруженными силами страны танкера, следовавшего под британским флагом. Ранее власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) арестовали танкер Grace 1 по подозрениям в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу на фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) в связи с подготовкой к последним налоговым выплатам июля (в понедельник, 29 июля, в бюджет должен будет перечислен налог на прибыль, примерный объем которого аналитики оценивают примерно 500 млрд рублей). Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 7,53% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 7,61%. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 6 б.п. - до 7,7% и 7,78% годовых соответственно.