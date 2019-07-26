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26 июля 2019 года 15:35
У рубля есть потенциал для ослабления до 65 за доллар - БКС
"Не ожидаем существенного роста волатильности в рубле в перспективе ближайшей недели - рублевая валюта может совершить попытки укрепления, в целом движения, вероятно, будут проходить в диапазоне 62,7-63,8 за доллар. Однако в отношении перспектив второй половины августа-середины сентября мы видим потенциал для ослабления курса рубля до отметок 65 и возвращения отечественной валюты в девальвационный канал далее до конца года", - говорится в комментарии "БКС Премьер". "Рубль демонстрирует околонулевую динамику после решения ЦБ о снижении ставки на 25 б.п. - такой маневр регулятора был полностью заложен в текущие цены активов. Несмотря на сегодняшнюю планомерность действий ЦБ РФ, мы сохраняем наш прогноз ключевой ставки на конец 2019 года в диапазоне 6,75-7%, а также ожидаем ослабления рублевого курса во втором полугодии. От сегодняшнего заседания ЦБ РФ мы ждали снижения ставки, однако оценивали вероятности снижения на 25 б.п. и 50 б.п. как равные. Полагаем, что отсутствие агрессивного шага снижения ставки было обусловлено следующими факторами. Во-первых, ЦБ сохранил стабильность коммуникационного канала с рынком, позволив участникам и в дальнейшем рассчитывать на планомерность в действиях монетарных властей. Во-вторых, регулятор хотя и указывает на сдержанность текущих проинфляционных рисков, но предупреждает о возможности для активизации во втором полугодии. Факторами усиления инфляционного давления могут стать как более активные бюджетные траты на нацпроекты во втором полугодии, так и возможность принятия решений по ФНБ о направлении части нефтегазового профицита в экономику. В-третьих, Банк России сегодня находился в весьма неудобном для себя "тайминге" по отношению к другим мировым ЦБ - российский регулятор оказался "меж двух огней". Так, в четверг ЕЦБ оставил ставки без изменений, хотя и подал сигнал о возвращении монетарных стимулов и понижении ставок в перспективе. В то же время заседание ФРС, важность которого для рынков достаточно сложно переоценить, состоится лишь в среду следующей недели. В результате сегодняшняя осторожность ЦБ могла определяться желанием получить информацию о векторе движения ставок в крупнейшей экономике мира. В настоящий момент мы не можем исключать того, что в следующую среду Федрезерв может пойти на "монетарный сюрприз" и снизить ставку превентивно на 50 б.п., что станет сигналом для всех остальных Центробанков к более агрессивным смягчениям своих монетарных политик. По итогам сегодняшнего заседания Банка России мы оставляем наши прогнозы без изменений - на конец 2019 года ключевая ставка может быть снижена до уровней 6,75-7%. Другими словами, мы ждем как минимум еще одного снижения ставки, но не исключаем реализации двух шагов снижения до конца года. Предположения о том, что российский регулятор может пойти еще на 2 шага снижения до конца года базируются на двух факторах. С одной стороны, мы считаем, что в отношении процесса реализации нацпроектов и будущей эффективности возможного увеличения бюджетных расходов остается высокий уровень неопределенности. Однако, по нашим оценкам, уже сейчас очевидно, что российской экономике нужна любая поддержка для активизации роста и, возможно, что ЦБ возьмет на себя часть работы по предоставлению данных стимулов экономике за счет более глубоко снижения ключевой ставки уже в этом году. С другой стороны, во втором полугодии мы, вероятно, будем наблюдать уже полноценное возвращение мировых ЦБ к циклу смягчения своих политик. Мы считаем, что ФРС во втором полугодии может пойти на "монетарные шоки" рынков с целью поддержания их роста. Следствием данных шоков станут активные действия других Центробанков по снижению своих ставок. На наш взгляд, действия мировых Центробанков во втором полугодии могут проходить под эгидой подготовки к валютным противостояниям. Резюмируя вышеизложенное, мы не ожидаем существенного роста волатильности в рубле в перспективе ближайшей недели - рублевая валюта может совершить попытки укрепления, в целом движения, вероятно, будут проходить в диапазоне 62,7-63,8. Однако в отношении перспектив второй половины августа-середины сентября мы видим потенциал для ослабления курса рубля до отметок 65 и возвращения отечественной валюты в девальвационный канал далее до конца года", отмечает в комментарии главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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26 июля 2019 года 19:36
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