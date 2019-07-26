НЛМК опубликовала в целом хорошие финансовые результаты за 2К19, подтверждаем рейтинг "нейтрально" - ИК "Атон"

НЛМК опубликовала в целом хорошие финансовые результаты за 2К19 - EBITDA увеличилась на 6% кв/кв до $735 млн, несмотря на 7%-е снижение продаж стали, отмечается в комментарии ИК "Атон". Это на 5% выше консенсуса и на 11% выше прогноза экспертов "Атона". Свободные денежные потоки сократились до $258 млн - на них сказались увеличение оборотного капитала.

"Компания приняла решение выплатить 136% FCF в виде дивидендов, что соответствует дивидендной доходности акций на уровне 2.4% и практически совпадает с нашим прогнозом, - подчеркивает аналитик ИК "Атон" Андрей Лобазов. - Мы подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по НЛМК, которая торгуется по консенсус-мультипликатору 5.4x 2019П EV/EBITDA из-за зависимости от рынков США и ЕС, где сейчас наблюдается спад. Мы имеем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по сталелитейному сектору, учитывая риск замедления роста спроса в Китае".

1. Выручка в размере $2 797 млн (+3% против консенсуса, +5% против АТОНа). Снижение на 3% кв/кв, по мнению эксперта ИК "Атон". было обусловлено сокращением объем продаж (на 7% кв/кв) вследствие ремонтных работ на липецком объекте, реконструкции конвертерного производства и снижения цен реализации.

2. EBITDA на уровне $735 млн (+5% против консенсуса, +11% против АТОНа), показав рост на 6% кв/кв, рентабельность по ней увеличилась на 2.1 пп с уровня первого квартала до 26.3%. Это обусловлено ростом продаж стальной продукции с высокой добавленной стоимостью и повышением цен на некоторое сырье, полагает Андрей Лобазов.

3. FCF на уровне $258 млн (-26% против АТОНа), сократившись на 62% кв/кв. Такая динамика обусловлена, на взгляд эксперта ИК "Атон", главным образом эффектом высокой базы 1К19 ввиду продажи запасы продукции, накопленных за 2018 финансовый год. Отношение чистого долга компании к EBITDA выросло до 0.39х кв/кв.

Ожидается, что выпуск стали предприятиями НЛМК за 3К19 снизится на 2-3% вследствие реконструкции доменной печи в Липецке и реконструкции конвертерного производства. Компания также прогнозирует снижение объема продаж, в то время как повысится доля готовых изделий и продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж.

"НЛМК торгуется с консенсус-мультипликатором 5.4x 2019П EV/EBITDA, несколько выше среднего исторического показателя за 5 лет (5.2x). НЛМК остается одним из самых дорогих российских производителей стали, наравне с Северсталью (5.4x). Акции НЛМК потеряли в цене 14% с пиковых уровней июня - сказалась продажа основным акционером 2.6%-й доли в ключевом активе. Мы считаем текущую рыночную оценку бумаг компании разумной и подтверждаем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг. На бизнес-модели НЛМК сказываются слабая динамика европейского рынка стали и протекционистские меры США. Мы также занимаем нейтральную позицию в отношении стального сектора из-за его уязвимости к торговой напряженности между США и Китаем", - делает вывод эксперт ИК "Атон".