В пятницу рубль сохранит свои позиции - Sberbank CIB

В пятницу утром основные валюты двигались в боковом тренде: инвесторы ждут предварительной оценки роста ВВП США за 2К19 и базового дефлятора расходов на личное потребление, отмечается в комментарии Sberbank CIB.

"Если учесть, что опубликованные за последний месяц в США макроэкономические данные оказались выше ожиданий, то не исключено, что данные по ВВП США также окажутся лучше прогнозов, - прогнозируют аналитики Sberbank CIB. - В таком случае сегодня можно ожидать глобального укрепления доллара. Впрочем, мы полагаем, что рубль также сохранит свои позиции, т.к. экспортеры могут продать определенный объем валютной выручки в преддверии высоких выплат по налогу на прибыль (550 млрд руб. в понедельник) и дивидендных выплат (393 млрд руб. у Газпрома и 82 млрд руб. у Сургутнефтегаза в среду), а иностранные инвесторы могут увеличить покупки ОФЗ на фоне смягчения позиции ЦБ РФ сегодня. Мы полагаем, что доллар сегодня укрепится благодаря позитивным данным по росту ВВП США за 2К19, а российская валюта на это не отреагирует и направится к отметке 63 руб. за доллар".