Ожидаем, что унция золота ближе к вечеру пятницы подешевеет до менее $1 410 - Sberbank CIB

Сегодня инвесторы ждут предварительных данных по ВВП США за второй квартал (они выйдут в 15:30 мск). Вероятнее всего, эта статистика даст регулятору основания лишь для довольно умеренного снижения ставки федеральных фондов - не более чем на 25 б. п., отмечается в комментарии Sberbank CIB.

"Опубликованная за последний месяц более позитивная, чем ожидалось, американская статистика позволяет ожидать, что данные по ВВП также будут лучше, чем прогнозируется. Следовательно, сегодня можно ожидать глобального укрепления доллара США, - полагает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. - Хотелось бы добавить, что, хотя текущие оценки предполагают заметное снижение темпов экономического роста (согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, они составят 1,8% против 3,1% в первом квартале), более фундаментальные показатели (например, потребительские расходы), вероятнее всего, будут более обнадеживающими с точки зрения краткосрочных макроэкономических перспектив. Федрезерв США в общем уже готов на будущей неделе снизить ключевую ставку на 25 б. п., и данные по ВВП едва ли заставят руководство ФРС принять иное решение. С учетом всех этих обстоятельств мы ожидаем, что унция золота сегодня ближе к вечеру подешевеет до менее $1 410".