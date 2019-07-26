Рынок облигаций остался доволен результатами заседания ЕЦБ - Julius Baer

Рынок облигаций с нетерпением ждал заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Обновленная стратегия обнародования дальнейшей политики и планы более конкретных действий в сентябре предотвратили разочарование инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer.

"После мягкой риторики ЕЦБ с начала года рынок ожидал от регулятора конкретных действий по ключевой ставке, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Несмотря на то, что ставка осталась прежней, и программа покупки активов так и не была запущена, регулятор усилил свои заявления по поводу будущей политики и намекнул, что в сентябре можно ожидать большего. Этого было достаточно для рынка облигаций, поскольку доходности и спреды сперва снизились, а к вечеру четверга выросли совсем немного. Что касается европейских долговых бумаг, мы сохраняем позицию "выше рынка" по корпоративным облигациям низкого инвестиционного уровня, учитывая текущие ожидания смягчения политики и готовность ЕЦБ к действиям в сентябре. Более того, политические риски и структурные дисбалансы в Европе никуда не делись, поэтому мы сохраняем нейтральную позицию по гособлигациям периферийных стран и позицию "ниже рынка" по гособлигациям ключевых экономик Европы".