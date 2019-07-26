Рынок золота находится под угрозой краткосрочной фиксации прибыли - Julius Baer

На рынке золота сохраняется высокая волатильность в связи с ожиданиями дальнейшего смягчения политики ключевыми центробанками мира и по-прежнему сильными экономическими показателями, сообщается в комментарии Julius Baer.

Котировки золота выросли после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о планах дальнейших стимулирующих мер, но снова снизились на позитивных новостях о состоянии экономики США. "За последние недели такая динамика цен повторялась много раз, укрепляя нашу позицию, что недавнее ралли было слишком сильным, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В цены на золото уже заложено большинство позитивных новостей, в том числе относящихся к ожиданиям по снижению ключевой ставки в США. Учитывая сильные "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на фьючерсном рынке, эти ожидания легко обмануть, что приведет к дальнейшей фиксации прибыли и краткосрочной консолидации или даже коррекции. При этом, такую коррекцию следует рассматривать как еще одну возможность для покупки золота, поскольку долгосрочный тренд на восстановление рынка сохраняется. Позднее в текущем году золото должно получить поддержку со стороны слабеющего доллара США, а в начале следующего года - со стороны роста спроса на защитные активы, как только американская экономика уйдет в рецессию".

Эксперт Julius Baer сохраняет долгосрочную конструктивную позицию по драгметаллу. Те, кто уже инвестировал в золото, должны сохранять свои позиции, в то время как тем, кто еще не сделал этого, следует подождать более удачного момента для покупки, рекомендует Карстен Менке.