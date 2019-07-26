Российские акции демонстрируют смешанную динамику в пятницу утром, индексы растут за счет "Газпрома"

Москва. 26 июля. Российские акции демонстрируют в пятницу утром смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом основные индексы повышаются за счет заметного роста акций "Газпрома", которые второй день подряд выступают лидерами повышения.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2718,03 пункта (+0,63%), индекс РТС - 1355,34 пункта (+0,63%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют в начале торгов смешанную динамику в пределах 2,1%.

Заметно подорожали акции "Газпрома" (+6,9%). Кроме того, растут в цене бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,04%).

Активный рост акций "Газпрома" отмечается второй день подряд на достаточно высоких торговых оборотах, несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций (в четверг акции компании выросли в цене на 3,3% при объеме торгов 37,2 млрд рублей). Газпромбанк (MOEX: GZPR) в четверг собирал заявки на покупку 2,93% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже". В ходе сбора заявок было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб. При этом цена размещения 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) с баланса его "дочек" на "Московской бирже" была установлена в 200,5 рубля за штуку, что заметно ниже уровней вторичного рынка. Таким образом, выручка от размещения составит 139 млрд рублей. В среду, накануне объявления о сделке, акции "Газпрома" закрылись на отметке 212 руб. По отношению к ней дисконт цены размещения - около 5,4%.

Вместе с тем снижаются в цене акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (-0,1%, "префы" потеряли в цене 0,4%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в пятницу является следствием как неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и ожиданий объявления итогов заседания Банка России. Как ожидается, ЦБ РФ в пятницу может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых, что в целом будет позитивным фактором для российского финансового рынка.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели на итогах заседания Европейского центрального банка и корпоративной отчетности. Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%). Также ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Теперь внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на сигналах ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей. Ухудшение торговых отношений происходит на фоне дипломатического конфликта. Южная Корея требует от Японии выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в 1910-1945 годах во время японской колонизации Корейского полуострова, Токио же считает такие требования противоречащими международному праву.

Европейские фондовые площадки также не демонстрируют в пятницу утром единой динамики, инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании новых сигналов со стороны мировых регуляторов.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики в пятницу утром. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подешевели на 0,05% - до $63,36 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на 0,33% и составляла на закрытие $63,39 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,21% - до $56,14 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 0,25%, до $56,02 за баррель.

По словам аналитика компании "Велес Капитал "Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка складывается неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти, но рост неуверенный. Сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индексу S&P 500 при этом удается оставаться выше краткосрочной поддержки 2980 пунктов. Продажи были обеспечены неоднозначными квартальными результатами ряда компаний, а также опасениями относительно замедления мировой экономики. Кроме того, сильная статистика по экономике США еще больше ослабила вероятность снижения процентных ставок ФРС в июле на 50 базисных пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 утром прибавляет около 0,2%. Индексы МосБиржи и РТС завершили торги четверга повышением, но отступили от краткосрочных сопротивлений 2730 и 1360 пунктов. Последний фактор предупреждает об опасности возвращения к снижению и неустойчивости восходящего движения. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2665 и 1330 пунктов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,73 млрд рублей (из них 16,17 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,4 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).