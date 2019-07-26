Ожидаемые в пятницу данные по ВВП США несут ключевой риск для динамики рубля - "Нордеа Банк"

Рубль протестировал отметку 70 в паре с евро, поводом для этого стало резкое ослабление евро по факту заседания ЕЦБ, которое впоследствии было отыграно обратно, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

"Дальнейшая динамика курса рубля в паре с евро зависит от состояния европейской экономики, - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка". - В случае ее дальнейшего замедления рубль может продолжить постепенно укрепляться в паре с европейской валютой. Предпосылки для этого сохраняются, так как остается существенная неопределенность по ключевым для европейской экономики темам (торговые войны, риск повышения американских пошлин на европейские автомобили, Brexit, попытки Италии перейти к более мягкой бюджетной политике)".

Сегодня ключевым риском для российской валюты выступает публикация данных по ВВП США в 15:30 по Москве. Если данные окажутся лучше ожиданий, и доллар получит поддержку, то валюты развивающихся стран и рубль в том числе, будут находиться под давлением в паре с долларом, уверены специалисты "Нордеа Банка".

"Важным позитивным сигналом является вчерашняя нейтральная реакция рынка на резкое снижение ставки в Турции (-425 бп до 19.75%). Резкое снижение ставки вполне могло спровоцировать новую волну распродаж турецкой лиры из-за сомнений в независимости центрального банка. Тем не менее, после вчерашнего снижения ставки уровень реальных ставок по прежнему остается высоким (около 7%), что, по мнению участников рынка, вероятно, достаточно для постепенного снижения инфляционного давления в стране. Стабильность на турецком валютном рынке - хороший сигнал для российской валюты, так как в прошлом году ослабление рубля частично было следствием ухода инвесторов с развивающихся рынков в том числе и из-за дестабилизации турецких финансовых рынков. Сегодня ключевым событием для российского финансового рынка станет решение Банка России о ключевой ставке. Мы, как и консенсус-прогноз, ожидаем снижения ставки на 25 бп. Решение весьма ожидаемо, поэтому вряд ли окажет существенное влияние на российский валютный рынок. Более важным станет сигнал о последующих действиях. Если ЦБ явно укажет на сохранение перспектив дальнейшего снижения ставки, то доходности на рынке ОФЗ могут умеренно снизиться", - отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".