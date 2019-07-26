По Brent оставляем диапазон 62-64 долл./барр. как актуальный - Промсвязьбанк

"Нефть вновь предпринимает попытки к росту, но, на наш взгляд, вряд ли ей удастся закрепиться выше 64 долл./барр. в пятницу без сильной новостной поддержки. Скорее локальная проторговка вверх этого уровня возможна на следующей неделе перед заседанием ФРС. А сегодня оставляем диапазон 62-64 долл./барр. как актуальный", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик Екатерина Крылова.