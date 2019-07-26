Вероятно восстановление котировок Brent в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель - БКС

Ключевыми темами на рынке нефти остаются напряженность на Среднем востоке из-за конфликта между Ираном и США, а также риски замедления мирового спроса на нефть из-за слабости экономики, отмечается в комментарии "БКС Брокер".

Российские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на телеканал Fox News о том, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 960 км в северном направлении и упал в пустыне. "Программа баллистических ракет Ирана является одним из камней преткновения в конфликте Исламской республики с США, поэтому такие действия на фоне повышенной напряженности могут повлечь за собой ответную реакцию со стороны Штатов, - указывает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - В целом, конфликт США и Ирана оказывает благоприятное влияние на нефтяные цены, так как увеличивает вероятность дальнейшего сокращения иранского нефтеэкспорта и создает риски для перебоев с поставками из Персидского залива. В четверг Саудовская Аравия сообщила о том, что планирует расширить трубопровод Восток-Запад для увеличения пропускной мощности с 5 до 7 млн б/с. Министр энергетики страны заявил, что этот шаг позволить снизить поток экспорта через Ормузский пролив, частично контролируемый Ираном. Ранее о необходимости аналогичных мер высказывались Ирак и Кувейт".

Информационное агентство Reuters опубликовало опрос 500 экономистов, которые высказались по поводу перспектив мировой экономики. По мнению большинства опрошенных, несмотря на монетарные меры мировых центробанков существуют высокие риски дальнейшего замедления мировой экономики. "Для нефтяного рынка это означает замедление спроса и возможное смещение баланса в сторону избытка,- полагает Игорь Галактионов. - Тем не менее, в случае существенных проблем участники ОПЕК+ будут стараться поддерживать цены за счет сокращения поставок. В настоящий момент альянс придерживается квот на добычу, предусматривающих совокупный уровень производства на 1,2 млн б/с ниже, чем в октябре 2018 г. Соглашение действует до марта 2020 г. Краткосрочная картина по фьючерсам на Brent указывает на вероятность восстановления в торговый диапазон выше $65 за баррель на горизонте ближайших недель. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ подразумевает среднегодовую цену на Brent на уровне $65,52".

Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на Brent теряют -0,01% к уровням закрытия предыдущего дня.