Доходность 10-летних российских евробондов уже находится вблизи 3-летнего минимума - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних российских евробондов уже находится вблизи 3-летнего минимума, закладывая в цену продолжительный цикл снижение ставки ФРС, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Комментарий ЕЦБ по итогам заседания 25 июля воодушевил инвесторов в облигации. Наиболее важной частью пресс-релиза ЕЦБ мы считаем изменение формулировки относительно траектории процентных ставок. Совет управляющих ЕЦБ отметил, что процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем или более низком уровне до середины 2020 г. Последнее указывает на готовность ЕЦБ снизить ставки, если экономика Еврозоны продолжит замедление и ФРС проведет смягчение ДКП в июле-сентябре. М. Драги отметил, что инфляция и инфляционные ожидания в Еврозоне остаются существенно ниже целевого уровня, экономике требуется существенная поддержка. В этой связи ЕЦБ прорабатывает вариант новой программы покупки активов. Доходность Russia-29 снизилась вчера до 3,76% (-3 б.п.), Russia-47 – до 4,44% (- 1 б.п.). "Лучше рынка" вчера выглядели евробонды Турции, доходность 10-летних гособлигаций снизилась на 31 б.п. - до 6,89%. Доходность 10-летних российских евробондов уже находится вблизи 3-летнего минимума, закладывая в цену продолжительный цикл снижение ставки ФРС", - пишет в обзоре специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.