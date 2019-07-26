Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании решения ЦБ РФ

Москва. 26 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ и на фоне небольшого повышения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,08-63,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,12 руб./$1 (-12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,32 руб./EUR1 (-11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 11,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,22 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,85 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании результатов заседания ЦБ РФ и на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% годовых, поддержать такое решение может снижающаяся инфляция.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, не является опорным, поэтому не запланирована публикация прогноза основных макроэкономических показателей, также не будет пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Свое решение по ставке регулятор объяснит в пресс-релизе, который будет опубликован в 13:30 МСК.

Кроме того, внимание инвесторов будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

Марио Драги, выступая после вчерашнего заседания ЕЦБ, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Руководство ЕЦБ оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%).

Также ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом эту неделю на данных о падении запасов нефти в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,47% - до $63,56 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,61% - до $56,36 за баррель. С начала недели Brent подорожала примерно на 1,6%, WTI - на 1%.

На этой неделе важнейшей новостью для рынка стало сокращение товарных запасов нефти в Штатах за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года.

Также инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания прогресса на американо-китайских торговых переговорах. На следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.