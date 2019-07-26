Интерес к бондам ЕМ не ослабевает и достиг месячного максимума - БКС

Интерес к облигациям развивающихся рынков (ЕМ) в течение недели, завершившейся 24 июля 2019 года, достиг месячного максимума, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом акции ЕМ по-прежнему находились в аутсайдерах.

В результате, как сообщается в обзоре, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $55 млн против нулевого показателя неделей ранее, по данным EPFR Global.