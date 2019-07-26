Российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, просев под давлением акций Газпрома - ИК "Велес Капитал"

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". Цены на нефть немного растут после умеренного повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны. Цена размещения "взлетевших" накануне в течение сессии акций Газпрома была установлена на уровне 200,5 руб. Бумаги завершили торги четверга на отметке 219 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, но отступили от краткосрочных сопротивлений 2730 и 1360 пунктов. "Последний фактор предупреждает об опасности возвращения к снижению и неустойчивости восходящего движения, - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена кожухова. - Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2665 и 1330 пунктов. Утром российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, просев под давлением акций Газпрома, пакет которых должен быть размещен с существенным дисконтом к рынку. В остальном значимых причин для резких движений в какую-либо сторону пока нет, а индексы в течение дня, вероятно, попытаются удержаться выше ближайших поддержек благодаря умеренно позитивному внешнему фону".

Рубль при этом немного укрепился против доллара и евро, отступив от максимумов дня. "Пара доллар/рубль по итогам дня осталась выше отметки 63,15 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и в ближайшие дни может быть склонна к движению в район 63,75 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль в течение сессии обновила минимум года, опустившись чуть ниже 70 руб., но потом восстановила позиции вслед за разочаровывающими итогами заседания ЕЦБ. В пятницу в центре внимания рынка окажется заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов - умеренно негативно для рубля", - отмечает Елена Кожухова.