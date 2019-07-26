Рынок акций на перепутье - Алор Брокер

"В четверг российский рынок акций вырос почти на 0,7% во многом благодаря взлетевшим акциям "Газпрома". Поводом для их роста стали информация о продаже на бирже пакета в 2,93% квазиказначейских акций. В результате по итогам дня "Газпром" вырос на 3,3%, хотя в отдельные моменты рост превышал 6%. Но дальнейшая динамика рынка остается неопределенной. С одной стороны, по ходу торгов последних дней чувствуется, что рынок слаб и вполне может сходить к поддержке в район 2600 пунктов. С другой стороны, на этой неделе мы видели пару всплесков активности покупателей. Вчера же индекс МосБиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, что говорит о возможности продолжения отскока. Внешний фон с утра также не дает четких сигналов. После нашего закрытия американские индексы и нефть снизились, но сегодня в ходе азиатской сессии отскакивают. Фактор пятницы не должен сказаться на результатах дня, если торги будут проходить спокойно: на выходных не ожидается никаких значимых событий и позиции, как "лонги", так и "шорты", можно переносить на понедельник", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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