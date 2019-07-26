Пара доллар/рубль вряд ли выйдет в пятницу из диапазона 63-63,5 - Алор Брокер

"Сегодня Банк России будет принимать решение по ставке. Мы считаем, что она будет снижена на 0,25 п.п. Никакого влияния это решение на валютный рынок не окажет, поскольку событие давно прогнозировалось и уже заложено в котировки. Доллар сейчас стабилен на мировом рынке и по крайней мере в первой половине дня мы не ожидаем существенных движений в паре доллар-рубль. Сегодня она вряд ли выйдет из диапазона 63-63,5", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Уралкалий, Банк ВТБ