До заседания ФРС 30-31 июля динамика EUR/USD может быть ненаправленной - ГК "ФИНАМ"

"В пятницу, 26 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1148 после выраженной волатильности днем ранее. В четверг, евро "отжался" от 2-месячного минимума, достигнутого по ходу сессии после того, как Европейский центральный банк разочаровал часть инвестиционного сообщества итогами состоявшегося заседания. ЕЦБ в соответствии с нашими ожиданиями и вразрез с ожиданиями части игроков сохранил ключевую ставку без изменения, при этом дал достаточно прозрачные намеки на готовность смягчать параметры монетарной политики в обозримой перспективе. Регулятор отметил, что готов проводить "высокоаккомодативную" монетарную политику, в т.ч., дополнительные закупки активов, для борьбы с сохраняющейся слабостью инфляции и ухудшением экономических условий в регионе. В частности, в итоговом заявлении ЕЦБ говорится, что ставки будут "оставаться на текущих или более низких уровнях как минимум до конца первой половины 2020 года". Ранее эта формулировка звучала как "оставаться на текущих уровнях" на тот же период. Таким образом, риторика европейского регулятора стала заметно более "голубиной", как мы и предполагали, с учетом слабой макроэкономической статистики и ожидающегося в скором времени понижения ставки ФРС. Поэтому позитивная реакция евро на итоги заседания ЕЦБ носила лишь мимолетный характер, и пара EUR/USD за считанные часы растеряла выигрыши. В остающиеся дни до заседания ФРС (30-31 июля) за неимением мотивации динамика ключевой валютной пары может быть ненаправленной. С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD намечается консолидационная фаза над уровнем 1,1125, которая может в краткосрочной перспективе продолжиться", -отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.