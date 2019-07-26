Утренние прогнозы: четких сигналов нет

По мнению аналитиков, в пятницу нет четких сигналов для движения рынка акций РФ.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В пятницу в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Кроме того, не исключено сокращение спекулятивного спроса в бумагах "Газпрома" после объявления цены продажи пакета квази-казначейских акций (200,5 руб. за шт.), которая подразумевает дисконт к рынку более 5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра также не дает четких сигналов. После нашего закрытия американские индексы и нефть снизились, но сегодня в ходе азиатской сессии отскакивают. Фактор пятницы не должен сказаться на результатах дня, если торги будут проходить спокойно: на выходных не ожидается никаких значимых событий и позиции, как "лонги", так и "шорты", можно переносить на понедельник".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "В целом мы ожидаем очередных попыток тестирования локальных уровней поддержки отечественных фондовых индексов".