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26 июля 2019 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банк России, полагают аналитики.

Как ожидается, ЦБ РФ в пятницу может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых, что в целом будет позитивным фактором для рублевых долговых бумаг.

Вместе с тем американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели на итогах заседания Европейского центрального банка и корпоративной отчетности. Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%). Также ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов. Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на сигналах ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,43%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng понизился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Южнокорейский индикатор Kospi потерял 0,35%, индонезийский Jakarta Composite - 1,3%, индийский BSE Sensex поднялся на 0,2%.

Как сообщило в пятницу японское агентство Kyodo, власти Японии планируют 2 августа исключить Южную Корею из числа стран, пользующихся торговыми преференциями. По словам источника агентства, Токио также лишит Сеул права приобретать товары, которые могут быть использованы в военных целях. Ранее Япония приняла решение ужесточить ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов. Ухудшение торговых отношений происходит на фоне дипломатического конфликта. Южная Корея требует от Японии выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в 1910-1945 годах во время японской колонизации Корейского полуострова, Токио же считает такие требования противоречащими международному праву.

Между тем инвесторы ждут возобновления очных встреч представителей США и Китая. Как сообщалось, на следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом эту неделю на данных о падении запасов нефти в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,28% - до $63,57 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на 0,33% и составляла на закрытие $63,39 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,48% - до $56,29 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 0,25%, до $56,02 за баррель.

На этой неделе важнейшей новостью для рынка стало сокращение товарных запасов нефти в Штатах за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года. Кроме того, из доклада Минэнерго США стало известно, что добыча нефти в стране сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,238 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,67 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,001%, поднявшись до 618,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-09" (+0,39%), "Транснефть-001P-08" (+0,34%) и "МТС-001P-06" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-12R" (-0,6%), "Роснефть-002Р-04" (-0,52%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 25 июля полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 500 млн рублей. Облигации размещались по закрытой подписке. Ставка 1-го купона - 5,3% годовых, купоны годовые. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,11% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. В процессе премаркетинга объем размещения был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 5 августа. Как сообщалось, в мае "ЕвразХолдинг Финанс" принял решение досрочно погасить облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоялось 26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода.

ООО "РЕСО-Лизинг" 30 июля проведет сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 1 августа. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Он разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,30% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с 10:00 МСК 29 июля до 17:00 МСК 9 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 августа. Организатором банк выступит самостоятельно. Срок обращения бумаг составит один год. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 8,7% годовых. Бумаги серии БО-07 объемом 5 млрд рублей были размещены в августе 2016 года на 10 лет. В начале декабря 2016 года компания доразместила два дополнительных выпуска облигаций серии БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска БО-07 увеличился до 15 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 13% годовых, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 7 августа 2019 года.

ООО "СУЭК-Финанс" приняло решение досрочно погасить облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 15 августа, в дату окончания 12-го купонного периода. Размещение 10-летних бондов компании 5-й серии объемом 10 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка купонов до оферты с исполнением 20 августа 2019 года установлена в размере 8,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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