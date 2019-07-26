Нефть завершает неделю в "плюсе"

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и корпоративной отчетности.

Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%).

Также ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов.

Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста.

Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%.

Также инвесторы продолжают следить за корпоративной отчетностью за второй квартал 2019 года.

Котировки акций Facebook снизились по итогам торгов на 1,9%, несмотря на сильные финансовые показатели в прошлом квартале.

Квартальная выручка Facebook подскочила на 28%, до $16,9 млрд, превысив средний прогноз экспертов Уолл-стрит для этого показателя, составлявший $16,5 млрд. Скорректированная прибыль компании составила $1,99 на акцию вместо ожидавшихся $1,88 на акцию.

Между тем акции американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. рухнули почти на 14% из-за того, что квартальный убыток компании в апреле-июне превзошел ожидания рынка, а выручка оказалась ниже прогнозов ($6,35 млрд против $6,5 млрд).

Цена бумаг Comcast Corp. опустилась на 0,6%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения во втором квартале сократил чистую прибыль, несмотря на рост выручки.

Капитализация Ford Motor Co. упала на 7,5% на новости о сокращении прибыли автопроизводителя во втором квартале на 86%. Также компания дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий год.

Стоимость акций Boeing Co. уменьшилась на 3,7% на сообщениях СМИ о возможной приостановке производства самолетов модели 737 MAX.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 июля уменьшился на 128,99 пункта (0,47%) и составил 27140,98 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 15,89 пункта (0,53%) - до 3003,67 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 82,96 пункта (1%) и составил 8238,54 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на сигналах ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,5%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng понизился на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Южнокорейский индикатор Kospi потерял 0,35%, индонезийский Jakarta Composite - 1,3%, индийский BSE Sensex поднялся на 0,2%,

Как сообщило в пятницу японское агентство Kyodo, власти Японии планируют 2 августа исключить Южную Корею из числа стран, пользующихся торговыми преференциями. По словам источника агентства, Токио также лишит Сеул права приобретать товары, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее Япония приняла решение ужесточить ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов. Из-за этого южнокорейские компании Samsung и LG могут столкнуться с нехваткой ресурсов для производства дисплеев и чипов для смартфонов.

Ухудшение торговых отношений происходит на фоне дипломатического конфликта. Южная Корея требует от Японии выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в 1910-1945 годах во время японской колонизации Корейского полуострова, Токио же считает такие требования противоречащими международному праву.

Между тем инвесторы ждут возобновления очных встреч представителей США и Китая. Как сообщалось, на следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

Цена бумаг японского производителя ИТ-оборудования Fujitsu взлетела на торгах в пятницу на 9,3%, цена бумаг автопроизводителей Honda и Nissan опустилась на 2% и 3,2% соответственно.

Котировки акций SoftBank увеличились на 1,1% после объявления о создании нового венчурного инвестфонда объемом $108 млрд. Средства в фонд намерены вложить такие компании, как Apple и Microsoft.

Ценные бумаги WH Group, занимающейся выпуском продуктов питания, повысились в цене на 0,6%, производителя компонентов для мобильных устройств AAC Technologies - опустились на 1,3%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics уменьшилась на 1%, автопроизводителя Kia Motors - выросла на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом эту неделю на данных о падении запасов нефти в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК подорожали на $0,07 (0,11%) - до $63,46 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на $0,21 (0,33%) и составляла на закрытие $63,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,2 (0,36%) - до $56,22 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,14 (0,25%), до $56,02 за баррель.

С начала недели Brent подорожала примерно на 1,6%, WTI - на 1%.

На этой неделе важнейшей новостью для рынка стало сокращение товарных запасов нефти в Штатах за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года.

Кроме того, из доклада Минэнерго США стало известно, что добыча нефти в стране сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Также инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.

Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

На прошлой неделе власти Ирана задержали нефтетанкер, следовавший под британским флагом, а до этого власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ИФ) задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания прогресса на американо-китайских торговых переговорах. На следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

"Прогресс в затянувшихся переговорах может повысить оптимизм участников рынка, - полагает старший стратег JTD Energy Services Джон Дрискол. - Сохраняющаяся слабость котировок и их нежелание реагировать на геополитические риски не вполне понятны".