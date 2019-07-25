.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста, но индекс МосБиржи удержал отметку 2700п
.
ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
Ритейлеры грозят бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных...
 
Утроилось число афер с электронными ключами
В России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше, пишут "Известия", ссылаясь на СРО...
 
Сколько россиянам не хватает до зарплаты
Какой суммы ежемесячно не хватает россиянам, чтобы дождаться получения очередных доходов, установили специалисты компании онлайн-займов "Робот Займер" в ходе интернет-опроса. Как выяснилось: Более чем трети россиян (38,4%) часто требуется...
 
25 июля 2019 года 19:51

Рынок акций РФ к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста, но индекс МосБиржи удержал отметку 2700п

Москва. 25 июля. Российский рынок акций к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2701,02 пункта (+0,68%), индекс РТС - 1346,91 пункта (+0,54%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали рост в пределах 3,9%.

В лидерах повышения оказались акции "Газпрома" (+3,3% при объеме торгов 37,2 млрд рублей, на пике рост достигал почти 8%, 228,94 рубля за штуку), которые в первые минуты торгов теряли в цене 2,8% (до 206 рублей за штуку) на новостях о продаже квазиказначейских акций; накануне бумаги компании оказались в лидерах падения среди отечественных "голубых фишек", потеряв в стоимости почти 2,5% при высоких объемах торгов, составивших 9,54 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) в четверг собирал заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже". Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ные дочерние компании "Газпрома", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций "Газпрома" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку на "Московской бирже". Сбор заявок осуществлялся 25 июля с 10:00 МСК до 17:00 МСК. В итоге "дочки" "Газпрома" получили заявки на 198,894 млрд рублей в рамках продажи 2,93% акций из квазиказначейского пакета (оценка пакета по цене закрытия 25 июля - 152 млрд рублей). Всего было подано 494 заявки.

Кроме того, подорожали акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,9%), "Мосбиржи" (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) России (+1%, "префы" прибавили в цене 1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Вместе с тем снизились в цене акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту на российском рынке в первой половине четверга способствовали, прежде всего, позитивные сигналы, поступавшие с мировых рынков капитала в начале дня. Однако итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступление его главы Марио Драги изменили настроения на мировых рынках, которые перешли от роста к снижению. Потери европейских фондовых индексов к моменту закрытия торгов на российском рынке составили 0,2-1,3%, основных американских фондовых индикаторов - 0,4-0,8%. Это приостановило активность покупателей и на российском рынке акций.

Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0% годовых), по депозитам (минус 0,4% годовых) и по маржинальным кредитам (0,25% годовых). Вместе с тем ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов. Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $63,67 за баррель, что на 0,78% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,86% - до $56,36 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти. Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла около 1%. Ситуация же на западных фондовых площадках, напротив, способствовала продажам в наших бумагах. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4%. Лидерами роста выступили бумаги "Газпрома" и "Юнипро". В ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог как установить новые локальные минимумы, утром отступая ниже 2670 пунктов, так и к концу дня отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом рынок продолжает двигаться в коридоре 2640-2730 пунктов. К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Финам" Владимира Цыбенко отмечает, что рынки в очередной раз ожидают решения монетарных властей России, США и Европы относительно дальнейших процентных ставок. Завтра состоится заседание ЦБ РФ. Тут, скорее всего, обойдется без сюрпризов. Ожидается, что ставка будет снижена на 0,25 процентного пункта. Интерес вызывает лишь то, как рынок отреагирует на это снижение. Недавнее размещение ОФЗ в очередной раз указало на интерес нерезидентов к развивающимся рынкам вообще, и России в частности. ФРС, также, похоже, не собирается удивлять инвесторов, в ценах уже заложено снижение на 0,5 процентного пункта, что и является наиболее вероятным сценарием. ЕЦБ оставил ставку без изменений, однако недвусмысленно заявил о планах по количественному смягчению. Российский рынок, находившийся под давлением после дивидендных "гэпов", сегодня начал оживать. Драйвером выступил "Газпром" (MOEX: GAZP). Новость о продаже "в рынок" 2,9% акций в начале торгов утянула котировки вниз, однако достаточно быстро просадка была выкуплена, после чего "Газпром" заметно вырос.

"Мы видим возобновившееся ралли на рынке ОФЗ, что связано с тем, что нерезиденты в преддверии вероятного снижения ставки ЦБ РФ увеличивают позиции в российских активах. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 базисных пунктов. Эмитенты рассматривают нынешнюю конъюнктуру финансовых рынков как благоприятную, об этом говорят сегодняшние новости о продаже почти 3% квазиказначейских акций "Газпрома" его дочерними структурами. Вопреки обыкновению цена акций снизилась ненадолго после объявления и затем начала активно расти. Видимо, эффект "навеса" был перевешен возможным позитивом от увеличения free float и вероятного увеличения веса бумаги в индексе MSCI. С другой стороны, продажа может косвенно указывать на то, что сам "Газпром" не особенно верит в дальнейший рост его капитализации, да и рано говорить о том, что компания повернулась лицом к инвесторам, скорее всего, улучшение дивидендной политики было вынужденным решением, принятым под давлением Минфина", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 69,07 млрд рублей (из них 37,2 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 7,69 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 июля 2019 года 19:34
Рубль сократил темпы роста к доллару и почти не меняется на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 25 июля. Доллар отошел от минимальных значений с начала дня, евро почти не меняется на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.    читать дальше
.
25 июля 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ растут, но слегка отошли от максимумов начала дня из-за точечных продаж после решения ЕЦБ не менять ставку
Москва. 25 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжают повышаться в цене, при этом чуть более быстрыми темпами вновь укрепляются долгосрочные бумаги. Одно из немногих исключений составили еврооблигации с погашением в 2023 году, лишь слегка понизившиеся по сравнению с предыдущей торговой сессией. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
25 июля 2019 года 18:50
Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон, . Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла более 1%. Ситуация же на западных фондовых площадках, напротив, способствовала...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 18:27
Отток капитала из акций РФ со стороны ETF может стать первым негативным сигналом, но пока делать выводы рано - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают эксперты,...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 17:25
Курс евро упал после решения ЕЦБ оставить процентные ставки без изменения- Forexite
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 15:49
Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти - Julius Baer
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 15:31
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги, говорится в обзоре "БКС Брокер". "В четверг рубль открылся вверх и продолжил активно повышаться. Позитивной динамике российской валюты способствуют восстановление нефтяных цен, а также в целом...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 15:30
Рубль ускорил рост к доллару и евро днем в четверг на итогах заседания ЕЦБ
Москва. 25 июля. Доллар снижается, евро заметно ускорил темпы падения и торгуется вблизи минимальных отметок с мая прошлого года на "Московской бирже" в четверг днем, рубль усилил темпы укрепления к бивалютной корзине благодаря скачку евро вниз на результатах заседания ЕЦБ.    читать дальше
.
25 июля 2019 года 15:10
Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2730 и 1360 пунктов - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вышли в уверенный "плюс" во многом благодаря техническому скачку акций "Газпрома". Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают отметки 2730 и 1360 пунктов. Опасностью для "быков", как при любом резком скачке, не обоснованном...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 14:46
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
Пара USD/RUB в четверг открылась вниз, после чего продолжила поступательно снижаться, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории и спустилась к установленному вчера 15-месячному минимуму, некоторое время демонстрируя более слабую...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 14:02
Акции Газпрома перешли к уверенному росту - ИК "Велес Капитал"
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в уверенный плюс после снижения в начале торгов, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению аналитика компании Елены Кожуховой, движение во многом обеспечивалось динамикой акций Газпрома. Индекс Мосбиржи к 13:00 мск...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 13:42
Sberbank CIB поднял оценку акций Polymetal на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 8% - до 11,42 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "В оценочной модели Polymetal...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в...    читать дальше
.
25 июля 2019 года 12:37
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций - БКС
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд,...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.