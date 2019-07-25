Рубль сократил темпы роста к доллару и почти не меняется на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 25 июля. Доллар отошел от минимальных значений с начала дня, евро почти не меняется на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.

Курс доллара США составил 63,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,48 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался до 62,84 впервые с 4 мая 2018 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,18 копейки - до 66,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно отошел от максимальных уровней с начала торговой сессии к доллару и евро на небольшой фиксации прибыли после решения ЕЦБ не снижать размер процентной ставки. Как заявил в ходе пресс-конференции председатель ЕЦБ Марио Драги, представители руководства центробанка не обсуждали возможность снижения ставки, но любое снижение будет сопровождаться мерами с целью ограничения негативного эффекта для банковской сферы. Ранее он неоднократно высказывал мнение, что длительный период отрицательных ставок по депозитам вредит европейским банкам.

Теперь участники рынка будут ждать заседаний Банка России в пятницу, 26 июля, и Федеральной резервной системы (ФРС), во вторник и среду, 30-31 июля.

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% годовых, поддержать такое решение может снижающаяся инфляция. Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 26 июля 2019 года. Оно не будет опорным, поэтому не запланирована публикация прогноза основных макроэкономических показателей, также не будет пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Свое решение по ставке регулятор объяснит в пресс-релизе, который будет опубликован в 13:30 МСК.

Регулятор дал сигнал, из которого можно сделать вывод о том, что снижение ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.) маловероятно. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин 18 июля заявил, что более значительное (чем 0,25 п.п. - ИФ) снижение ключевой ставки возможно, только если поступающая информация приведет к изменению макроэкономического прогноза. "До сих пор в данных не было больших сюрпризов", - отмечал глава департамента ЦБ в интервью Bloomberg. Он также пояснил, что для снижения ключевой ставки с шагом в 50 б.п. должны быть весомые аргументы. Заботкин добавил, что цены на овощи в мае оставались неизменными впервые за историю наблюдений.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль пытается "пройти" отметку 63 руб./$1, его котировки поддерживается комфортным уровнем цен на нефть. "Фондовые площадки также поддерживают спрос на рубль, так как основные индексы торгуются в плюсе. ЕЦБ не стал менять ставку и после непродолжительного падения ниже 70 руб./EUR1 евро скорректировался вверх к отметке 70,4 руб./EUR1. До завтрашнего объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидать каких-то резких движений не стоит", - отметил Фролов.

"В пятницу ключевым событием для российского рынка станет очередное заседание Банка России. Дальнейшее замедление инфляции, слабый экономический рост и благоприятные условия на внешних рынках остаются главными предпосылками для снижения ключевой ставки на неопорном заседании Банка России 26 июля. В то же время повышенные инфляционные ожидания, среднесрочные инфляционные риски и неопределенность в отношении бюджетной политики (в том числе расходования ликвидной части ФНБ) будут способствовать сохранению осторожных действий ЦБ и минимального шага в снижении ключевой процентной ставки. Мы полагаем, что на заседании 26 июля Банк России снизит ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,25% годовых), сохранит в пресс-релизе возможность дальнейшего смягчения процентной политики и перехода к нейтральной ДКП до середины 2020 года, однако сопроводит свое решение осторожными комментариями в отношении среднесрочных инфляционных рисков, в том числе связанных с реализацией бюджетной политики", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок немного снизила темпы роста, но продолжает дорожать в ходе торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями замедления роста мировой экономики. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,49% - до $63,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,52% - до $56,12 за баррель. В среду Brent подешевела на 1%, WTI снизилась в цене на 1,6%.

Тем временем данные Минэнерго США, обнародованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд. Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 июля на 4,1 копейки, до 63,1572 руб./$1, и понизил курс евро на 3,01 копейки, до 70,294 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 1,26 копейки по отношению к среде и составил 63,0872 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,11 копейки и составил 63,0857 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 404,824 млн, из которых $995,688 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 409,136 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,61 копейки по отношению к среде, до 70,261 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,29 копейки и составил 70,2221 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 115,373 млн, из которых EUR294,988 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR820,385 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании регулятора. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на отметке 7,68% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% и 7,57% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,76% и 7,84% годовых.