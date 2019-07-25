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25 июля 2019 года 19:00

Цены евробондов РФ растут, но слегка отошли от максимумов начала дня из-за точечных продаж после решения ЕЦБ не менять ставку

Москва. 25 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжают повышаться в цене, при этом чуть более быстрыми темпами вновь укрепляются долгосрочные бумаги. Одно из немногих исключений составили еврооблигации с погашением в 2023 году, лишь слегка понизившиеся по сравнению с предыдущей торговой сессией. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 24 июля на 8 базисных пунктов и составила 112,85% от номинала, доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,03% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 24 июля на 9 базисных пунктов, составив 100,5% от номинала. Их доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 1,2% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 8 базисных пунктов, составив 121 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году поднялись по отношению к среде на 13 базисных пунктов - до 122,91% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,33% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 9 базисных пунктов, до 118,6% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт - до 4,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт, подорожав до 107,41% от номинала, что соответствует доходности 3,52% годовых (снижение на 0,4 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 107,5% от номинала (доходность увеличилась на 0,1 пункта - до 2,934% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 9 базисных пунктов, подорожав до 112,83% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,44% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году увеличился на 8 пунктов, до 104,46% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,6% годовых).

"С утра четверга рынок российских государственных еврооблигаций немного подрастал на фоне ожиданий снижения ставки ЕЦБ. После того, как европейский регулятор не изменил ставки, евро перешел к росту, а на большинстве рынков наблюдалась небольшая коррекция. Кроме того, в США вышла сильная статистика и, вероятно, ситуация в экономике США выглядит не так плохо, как можно было бы предположить. Это дает некоторые основания считать, что в ожиданиях действий европейского и американского регуляторов есть некоторый перекос и, если в Европе действительно можно рассчитывать на смягчение политики, в США все не столь явно. Как следствие, после сегодняшних данных мы увидели небольшой откат в Treasuries, в связи с take profit также немного откатились американские акции. То есть у инвесторов несколько охладились ожидания снижения ставки ФРС США. В свою очередь, в российских активах наблюдаются лишь точечные продажи, рынок российских евробондов крепок и реагирует на глобальные движения. Резюмируя, можно сказать, что в моменте мы просто наблюдаем некоторую смену ожиданий относительно денежно-кредитной политики регуляторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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