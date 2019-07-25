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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
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25 июля 2019 года 18:50
Рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон, . Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла более 1%. Ситуация же на западных фондовых площадках, напротив, способствовала продажам в наших бумагах. Так, в Европе к вечеру основные индексы к вечеру теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. Проигнорировав данный факт, к 18:20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Газпрома и Юнипро, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались Уралкалий и Лукойл, потерявшие 1,3% и 1% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог, как установить новые локальные минимумы, утром отступая ниже 2670 пунктов, так и к концу дня отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом, рынок продолжает двигаться в коридоре 2640 - 2730 пунктов. К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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25 июля 2019 года 19:51
Рынок акций РФ к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста, но индекс МосБиржи удержал отметку 2700п
Москва. 25 июля. Российский рынок акций к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов. читать дальше
.25 июля 2019 года 19:34
Москва. 25 июля. Доллар отошел от минимальных значений с начала дня, евро почти не меняется на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. читать дальше
.25 июля 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ растут, но слегка отошли от максимумов начала дня из-за точечных продаж после решения ЕЦБ не менять ставку
Москва. 25 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжают повышаться в цене, при этом чуть более быстрыми темпами вновь укрепляются долгосрочные бумаги. Одно из немногих исключений составили еврооблигации с погашением в 2023 году, лишь слегка понизившиеся по сравнению с предыдущей торговой сессией. Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 июля 2019 года 18:27
Отток капитала из акций РФ со стороны ETF может стать первым негативным сигналом, но пока делать выводы рано - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают эксперты,... читать дальше
.25 июля 2019 года 17:25
"Управляющий совет Европейского центрального банка решил сегодня на своем заседании оставить процентные ставки в Европе без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.00%. В заявлении ЕЦБ также говорится, что до конца первого полугодия 2020 года уровень ставок останется либо на... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:49
"Геополитика теряет свое влияние на рынок нефти. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ожидаем движения котировок в заданном диапазоне в краткосрочной перспективе. В отдаленной перспективе допускаем снижения котировок на фоне дальнейшего замедления глобальной экономики в следующем году", -... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:31
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги, говорится в обзоре "БКС Брокер". "В четверг рубль открылся вверх и продолжил активно повышаться. Позитивной динамике российской валюты способствуют восстановление нефтяных цен, а также в целом... читать дальше
.25 июля 2019 года 15:30
Москва. 25 июля. Доллар снижается, евро заметно ускорил темпы падения и торгуется вблизи минимальных отметок с мая прошлого года на "Московской бирже" в четверг днем, рубль усилил темпы укрепления к бивалютной корзине благодаря скачку евро вниз на результатах заседания ЕЦБ. читать дальше
.25 июля 2019 года 15:10
Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2730 и 1360 пунктов - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вышли в уверенный "плюс" во многом благодаря техническому скачку акций "Газпрома". Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают отметки 2730 и 1360 пунктов. Опасностью для "быков", как при любом резком скачке, не обоснованном... читать дальше
.25 июля 2019 года 14:46
Главным драйвером укрепления рубля выступает устойчиво высокий спрос на российские долговые бумаги - БКС
Пара USD/RUB в четверг открылась вниз, после чего продолжила поступательно снижаться, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории и спустилась к установленному вчера 15-месячному минимуму, некоторое время демонстрируя более слабую... читать дальше
.25 июля 2019 года 14:02
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в уверенный плюс после снижения в начале торгов, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению аналитика компании Елены Кожуховой, движение во многом обеспечивалось динамикой акций Газпрома. Индекс Мосбиржи к 13:00 мск... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:42
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 8% - до 11,42 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "В оценочной модели Polymetal... читать дальше
.25 июля 2019 года 13:21
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб.
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:37
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд,... читать дальше
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