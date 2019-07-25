Отток капитала из акций РФ со стороны ETF может стать первым негативным сигналом, но пока делать выводы рано - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, чистый отток капитала из акций РФ со стороны основных ETF, инвестирующих в Россию, по итогам недели с 18 по 24 июля достиг $28 млн. При этом отток капитала из фондов, ориентированных только на Россию, стал ключевым фактором. "Импульс потоков посылает первые негативные сигналы, но динамика рынка в ближайшее время будет определяться тем, насколько денежно-кредитные меры способны противостоять негативным глобальным макроэкономическим трендам", - говорится в обзоре.

Объем длинных и коротких позиций в акциях РФ за отчетный период розничные инвесторы практически не изменили. А среди институционалов покупателей и продавцов было поровну, при этом их активность снизилась. "Три ключевых фактора привели к внезапному отсутствию интереса. Во-первых, мы отмечаем неопределенность в отношении действий центробанков в ближайшие дни как на внутреннем рынке, так и на глобальных площадках. Во-вторых, закончился дивидендный сезон, что является наиболее продаваемой стратегией для российских акций на протяжении последних лет. Наконец, мы находимся в сезоне низкой активности из-за летних отпусков. Рынок вернулся в зону, соответствующую рекомендации "держать", чему поспособствовало окончание дивидендного сезона", - пишут аналитики.

По данным исследования, с завершением дивидендного сезона, розничные инвесторы, как и ожидалось, сменили тактику, посчитав бумаги с низкими дивидендами более интересными. Акции компаний, платящих высокие дивиденды, спросом не пользовались, а бумаги с ожидаемой среднерыночной дивидендной доходностью, скорее, продавались, отмечают эксперты.