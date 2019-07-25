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25 июля 2019 года 15:30

Рубль ускорил рост к доллару и евро днем в четверг на итогах заседания ЕЦБ

Москва. 25 июля. Доллар снижается, евро заметно ускорил темпы падения и торгуется вблизи минимальных отметок с мая прошлого года на "Московской бирже" в четверг днем, рубль усилил темпы укрепления к бивалютной корзине благодаря скачку евро вниз на результатах заседания ЕЦБ.

Курс доллара США составил 63,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,12 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,51 копейки - до 66,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 июля на 4,1 копейки, до 63,1572 руб./$1, и понизил курс евро на 3,01 копейки, до 70,294 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы повышения к бивалютной корзине на дневных торгах благодаря резкому снижению котировок евро. Участники торгов отреагировали на результаты заседания ЕЦБ, изменившего прогноз на дальнейший уровень ставок. Теперь регулятор ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

В то же время, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Традиционная пресс-конференция председателя регулятора Марио Драги начнется в 15:30 МСК.

"У российской валюты по-прежнему остается больше шансов на дальнейшее укрепление в паре с евро, чем в паре с долларом. Пара "евро-рубль" вполне может сегодня протестировать отметку 70 руб./EUR1. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне мягкой риторики от европейского регулятора", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых обвинений во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Тем не менее, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом США отметил, что Россия снова попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году. "Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор законодателям о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США.

Он также отметил, что его команда не решала, был ли "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией, так как это не юридический термин. Но добавил, что у них не было достаточных доказательств, чтобы обвинить должностных лиц кампании Трампа в сговоре с россиянами.

"Геополитические риски для российской валюты продолжают снижаться после завершившихся накануне долгожданных слушаний в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не добавил какой-либо новой информации по сравнению с той, что содержалась в опубликованном ранее докладе. Вероятность импичмента Трампа в течение его первого срока резко снизилась по факту прошедших слушаний (22% против 29% накануне). Российская страновая риск-премия (пятилетний CDS) снизилась до 101 пункта, что является минимальным значением с начала кризиса 2008 года. Снижению премии в том числе способствует дальнейшее ослабление геополитической напряженности по факту слушаний с участием Мюллера в Конгрессе США", - отмечает Евдокимова.

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями замедления роста мировой экономики. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,41% - до $64,07 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени также на 1,41% - до $56,67 за баррель. В среду Brent подешевела на 1%, WTI снизилась в цене на 1,6%.

Тем временем данные Минэнерго США, обнародованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд. Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании регулятора. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на отметке 7,68% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% и 7,57% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,76% и 7,84% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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