ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Газпрома в рамках сегодняшнего размещения с потенциалом роста до 230 руб., сообщается в обзоре компании. Подать заявку на покупку можно сегодня до 17:00. Продажа акций будет осуществляться по единой цене продажи. Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко рекомендует участвовать в размещении, если цена будет ниже текущего уровня 218 руб.

"Газпром сегодня размещает через биржу 693,6 млн своих акций (2,93% капитала), принадлежащих его дочерним компаниям Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, - отмечает эксперт ITI Capital. - Акции Газпрома показали беспрецедентный рост с 15 мая по 7 июля - на 57% в рублях. До даты отсечки по дивидендам 15 июля, акции Газпрома потеряли 12,5% и еще 8% с 17 июля до текущего времени. В итоге, рост котировок с начала года составил 41%. Снижение за последнюю неделю было связано с ростом глобальной волатильности (индекс Мосбиржи за это время потерял 1,5%), а также возможной инсайдерской информацией о размещении, которой располагала избранная часть игроков. Газпром сохраняет хороший потенциал роста: мы видим ближайший уровень 227 рублей (50-дневная скользящая средняя), важным уровнем сопротивления. который пока сложно пробить, будет 220 рублей. Текущий уровень поддержки 215 рублей. Консенсус-прогноз на ближайшее 12 месяцев предполагает потенциал роста выше 20% - до 263 рублей".

По прогнозам Искандера Луцко, приток в акции Газпрома через MSCI Russia по результатам размещения может быть свыше $100 млн. Вес Газпрома в индексе MSCI Russia на 24 июля составляет 16,7%, после размещения объем акций в свободном обращении может увеличиться с текущих 10 653 080 805 до 11 346 708 453, что повысит вес акций в индексе до 17,7% и вызовет приток пассивных денег до $100 млн без учета активных инвесторов (чуть меньше среднедневного оборота за 30 дней). Результаты данного корпоративного события, вероятнее всего, объявят на момент разбалансировки 7 ноября, и они вступят в силу 27 ноября.