Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк

Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако интерес спекулянтов к подобного рода рисковым активам уже вторую неделю подряд сходит на нет, а вкупе с неутешительными прогнозами относительно темпов роста мировой экономики и отсутствием позитивного сдвига в торговых переговорах США-Китай и вовсе не дает особых поводов к отскоку в нефти. В итоге, эксперты Промсвязьбанка констатируют: впервые с начала года на рынке нефти образовалось контанго (когда ближайший фьючерсный контракт стоит дешевле следующего).

"Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов. Пока считаем этот диапазон оправданным с точки зрения совокупности конъюнктурных и фундаментальных факторов. Однако есть риск локального теста верхней границы этого диапазона перед заседанием ФРС (30-31 июля) и в случае усилия напряженности на Ближнем Востоке (обострение конфликта Ирана с Америкой и/или другими странами). Рынок природного газа в Америке продолжает оставаться под давлением на фоне избыточной добычи. Плюс достаточно холодное начало лета (нетипичное) также оказало понижающее давление на цены. В Европе и Азии аналогичная ситуация - избыточное предложение давит на цены. Примечательно, что спотовый бенчмарк для поставок СПГ на азиатские рынки ушел уже ниже 5 долл. за млн БТЕ – это минимум за последние 3 года", - комментируют аналитики Промсвязьбанка.