Утренний "рывок" российского рынка акций сменится нейтральной динамикой - Локо-Банк

"Российский рынок с утра четверга стартует в незначительном плюсе в зелёной зоне, практически наверняка это утренний рывок, который сменится внутри дня более спокойной динамикой. Факторами поддержи рынка по-прежнему остаются просветы во внешнем фоне, сырьевые котировки, а также локальные корпоративные истории. С точки зрения внешнего фона ситуация остается слабо негативной, центробанки продолжают понижать банковские ставки, рынки вновь обновляют свои максимумы, а общие макроэкономические показатели в мире снижаются, складывается ситуация, когда больше становится только денег в их "бумажном" выражении, в то время как количество товаров и услуг остаётся прежним или даже сокращается. Это сгущает краски в картине наступления финансовых потрясений. Сырьевые котировки развиваются пока более стабильно, натянутая ситуация удерживает нефтяные цены на высоком уровне, 63.5 долларов за бочку brent сегодня дают на рынках, однако слухи о том, что Саудовская Аравия и Катар планируют увеличить объемы добычи нефти против сделки Опек, могут в ближайшее время разрушить этот хрупкий баланс", - отмечается в комментарии заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина.