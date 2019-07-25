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Главная / Мнения аналитиков / Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
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25 июля 2019 года 12:13
Итоги заседания ЕЦБ могут оказать влияние на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль умеренно укрепляется к доллару США в четверг утром, торгуясь около 63,1 руб./$, в разгар налогового периода. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ. Вместе с тем итоги заседания ЕЦБ в четверг могут оказать влияние на валюты развивающихся стран, в т.ч. и на рубль. Вчерашнее выступление бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего дело о "российском следе", не вызвало реакции в рубле. Р. Мюллер заявил, что не может предъявить президенту Дональду Трампу обвинений, как и оправдать его. Итоги заседания Банка России (26 июля) едва ли окажут существенное влияние на российскую валюту. Рыночные инструменты закладывают снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 7,25%), а представитель российского регулятора А. Заботкин на прошлой неделе разубедил рынок в вероятности более резкого снижения ключевой ставки (на 50 б.п.)", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
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25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:37
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд,... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:33
"Российский рынок с утра четверга стартует в незначительном плюсе в зелёной зоне, практически наверняка это утренний рывок, который сменится внутри дня более спокойной динамикой. Факторами поддержи рынка по-прежнему остаются просветы во внешнем фоне, сырьевые котировки, а также локальные... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:54
Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA(RU)/ruAA) 25 июля открывает книгу заявок на облигации серии 002Р-05 объемом 5 млрд руб., отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,90-8,10% годовых,... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:47
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия спустя час торгов вышел в умеренный плюс вслед за волатильной динамикой бумаг "Газпрома", а также благодаря в целом позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:29
FTSE может повысить оценку free float Газпрома после продажи 2,9% его акций, оценка пассивного притока $85 млн - "ВТБ Капитал"
ндексный провайдер FTSE может повысить оценку free float "Газпрома" (MOEX: GAZP) в ближайшие дни после объявления итогов продажи на рынке его 2,9% акций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. При этом эксперт отмечает, что данный прогноз предполагает,... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:18
Пара EUR/RUB вполне может в четверг протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора, говорится в обзоре "Нордеа Банка". "У российской валюты по-прежнему остается больше... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:07
"Уверенный разворот в динамике доллара США к основным мировым валютам был во многом отыгран и ЕМ конкурентами после их заметного снижения накануне. Рубль на этом фоне торговался относительно стабильно, но в последние часы торгов все же снизился на 0.2% к USD. С самого начала дня явно ощущалось... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:37
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, а не в ночь на 9 августа, как было запланировано ранее, говорится в сообщении индексного провайдера. Кроме того, была изменена дата вступления итогов... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:28
"Ралли в ОФЗ продолжается, невзирая на новостной фон, в частности, со вчерашних слушаний по России в Конгрессе США с участием специального прокурора Р. Мюллера. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 бп - не исключено, что это последние приготовления рынка к грядущему снижению... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:25
Москва. 25 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть. читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
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