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25 июля 2019 года 11:47

Рынок акций РФ после негативного открытия вышел в плюс вслед за волатильной динамикой "Газпрома"

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия спустя час торгов вышел в умеренный плюс вслед за волатильной динамикой бумаг "Газпрома", а также благодаря в целом позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2696 пунктов (+0,49%), индекс РТС - 1345,14 пункта (+0,41%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют рост в пределах 2,3%.

В лидеры повышения вышли акции "Газпрома" (+2,3% при объеме торгов к 11:10 МСК 8,96 млрд рублей), которые в первые минуты торгов теряли в цене 2,8% (до 206 рублей за штуку) на новостях о продаже квазиказначейских акций; накануне бумаги компании оказались в лидерах падения среди отечественных "голубых фишек", потеряв в стоимости почти 2,5% при высоких объемах торгов, составивших 9,54 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) в четверг соберет заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже", сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP). "ПАО "Газпром" было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ные дочерние компании ПАО "Газпром", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX)", - пишет эмитент. Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Сбор заявок будет осуществляться 25 июля с 10:00 МСК до 17:00 МСК. Результаты сбора заявок будут объявлены по завершению процесса сбора заявок.

Кроме того, подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,3%, "префы" прибавили в цене также 0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,04%).

Акции "Магнита" растут в цене после публикации финотчета по МСФО за второй квартал 2019 года. Ритейлер во втором квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за второй квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей). EBITDA ритейлера в апреле-июне сократилась на 0,9%, до 24,176 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,1% по сравнению с 7,7% годом ранее. Эти показатели оказались лучше прогноза (22,841 млрд рублей и 6,7% соответственно). Выручка "Магнита" во втором квартале выросла на 11,4%, до 342,879 млрд рублей (консенсус-прогноз составлял 339,748 млрд рублей и предусматривал рост на 10,8%). Ритейлер во втором квартале 2019 года увеличил продажи сопоставимых магазинов (LfL) на 1,7%. Динамика LfL в апреле-июне улучшилась: в первом квартале LfL-выручка выросла на 0,6%.

Вместе с тем снижаются в цене акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту на российском рынке акций в начале торгов четверга способствуют, прежде всего, позитивные сигналы с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок (европейские фондовые площадки в начале торгов 25 июля растут на 0,1-0,6%). При этом некоторую нервозность на рынке в самом начале торгов вызвали новости относительно "Газпрома".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, несмотря на неоднородную корпоративную отчетность, а также слабые статданные. Dow Jones завершил торги в минусе на фоне падения котировок акций Boeing и Caterpillar. Поддержку рынку акций оказали ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг благодаря позитивной корпоративной отчетности. Внимание трейдеров направлено на сигналы от центробанков - в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе - заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил в четверг, что готов к дальнейшему смягчению политики, если предпринятое им на последних двух заседаниях снижение ключевой ставки не сможет подтолкнуть экономику страны к росту. Он отметил, что в любом случае стоит ожидать сохранения низких процентных ставок в Австралии в течение длительного периода времени.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК составила $63,49 за баррель, что на 0,49% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,55% - до $56,19 за баррель.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри". Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка акций в четверг складывается умеренно позитивным. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом индексов S&P 500 и Nasdaq на 0,5-0,8%, в то время как индикатор Dow Jones Industrial Average упал на 0,3% под давлением разочаровавших квартальных результатов Caterpillar и Boeing. На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Нефтяные фьючерсы прибавляют около 0,5% после снижения накануне. Однако для рынка РФ определяющими, вероятно, станут новости о планируемой продаже крупного пакета акций "Газпрома", принадлежащих сейчас двум его дочерним компаниям".

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "индекс МосБиржи обновляет локальные минимумы, что указывает на слабость рынка, у которого нет больших идей. Из внешних событий, касающихся России, можно выделить выступление специального прокурора Роберта Мюллера, который подтвердил отсутствие оснований для обвинений Дональда Трампа в сговоре с Москвой, но подчеркнул, что все же признаки какого-то вмешательства в пользу кандидата Хиллари Клинтон были. Естественно, что Трамп поспешил назвать доклад полезным. Азиатские индексы торгуются в четверг преимущественно в плюсе. Нефть умеренно подрастает, но страхи по поводу замедления глобальной экономики остаются главной идеей на рынке. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 19 июля, коммерческие запасы нефти снизились на 10,8 млн баррелей - до 445 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,2 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,6 млн баррелей. Самым впечатляющим было то, что добыча на отчетной неделе упала на 0,7 млн баррелей в сутки, до 11,3 млн баррелей в сутки. Но падение является временным явлением, связанным с погодными факторами".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,23 млрд рублей (из них 8,96 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,76 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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