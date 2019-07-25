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25 июля 2019 года 11:18
EUR/RUB может протестировать отметку 70 - "Нордеа Банк"
Пара EUR/RUB вполне может в четверг протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора, говорится в обзоре "Нордеа Банка". "У российской валюты по-прежнему остается больше шансов на дальнейшее укрепление в паре с евро, чем в паре с долларом. Пара EUR/RUB вполне может сегодня протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора. Геополитические риски для российской валюты продолжают снижаться после завершившихся накануне долгожданных слушаний в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не добавил какой-либо новой информации по сравнению с той, что содержалась в опубликованном ранее докладе. Вероятность импичмента Трампа в течение его первого срока резко снизилась по факту прошедших слушаний (22% против 29% накануне). Российская страновая риск-премия (пятилетний CDS) снизилась до 101 пункта, что является минимальным значением с начала кризиса 2008 года. Снижению премии в том числе способствует дальнейшее ослабление геополитической напряженности по факту слушаний с участием Мюллера в Конгрессе США. В преддверии завтрашнего заседания Банка России по ставке накануне прошел весьма успешный аукцион по размещению ОФЗ. Рынку были предложены бумаги с погашением в 2039 году на сумму 20 млрд руб. Спрос составил 35 млрд. По данным на конец июня доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ выросла до 30,8%. Тем не менее, темп прироста вложений нерезидентов в ОФЗ начал сокращаться: за июнь их вложения возросли на 97 млрд руб. по сравнению с приростом на 183 млрд руб. в среднем за месяц в марте-мае", - отмечается аналитиками "Нордеа Банка".
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25 июля 2019 года 12:55
Нефть Brent вернулась в диапазон 60-65 долл./барр. на фоне отсутствия сильных поддерживающих факторов - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели пыталась закрепиться в диапазоне 64-66 долл./барр., но безуспешно, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (стражи исламской Революции задержали британский танкер в Ормузском проливе) и неплохие статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:37
Внешний фон благоволит росту российского рынка акций. Опасения "навеса" в акциях "Газпрома" были перевешены потенциальным позитивом, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Внешний фон в четверг благоволит росту российского рынка акций, европейский индекс Stoxx Europe 600 рос пять сессий подряд,... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:33
"Российский рынок с утра четверга стартует в незначительном плюсе в зелёной зоне, практически наверняка это утренний рывок, который сменится внутри дня более спокойной динамикой. Факторами поддержи рынка по-прежнему остаются просветы во внешнем фоне, сырьевые котировки, а также локальные... читать дальше
.25 июля 2019 года 12:13
"Рубль умеренно укрепляется к доллару США в четверг утром, торгуясь около 63,1 руб./$, в разгар налогового периода. Сегодня уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ. Вместе с тем итоги заседания ЕЦБ в четверг могут оказать влияние на валюты развивающихся стран, в т.ч. и на рубль.... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:54
Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+/AA(RU)/ruAA) 25 июля открывает книгу заявок на облигации серии 002Р-05 объемом 5 млрд руб., отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индикативный ориентир купона по выпуску составляет 7,90-8,10% годовых,... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:47
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия спустя час торгов вышел в умеренный плюс вслед за волатильной динамикой бумаг "Газпрома", а также благодаря в целом позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
.25 июля 2019 года 11:35
"Ключевым событием сегодняшнего дня на глобальных площадках станут итоги заседания ЕЦБ, о которых станет известно в 14:45 мск. В 15:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Опубликованные накануне данные по европейским индексам деловой активности (PMI) указали на продолжающееся... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:29
FTSE может повысить оценку free float Газпрома после продажи 2,9% его акций, оценка пассивного притока $85 млн - "ВТБ Капитал"
ндексный провайдер FTSE может повысить оценку free float "Газпрома" (MOEX: GAZP) в ближайшие дни после объявления итогов продажи на рынке его 2,9% акций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. При этом эксперт отмечает, что данный прогноз предполагает,... читать дальше
.25 июля 2019 года 11:07
"Уверенный разворот в динамике доллара США к основным мировым валютам был во многом отыгран и ЕМ конкурентами после их заметного снижения накануне. Рубль на этом фоне торговался относительно стабильно, но в последние часы торгов все же снизился на 0.2% к USD. С самого начала дня явно ощущалось... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
В целом перспективы восстановления цен на Brent выше $65 остаются в силе, сообщается в комментарии "БКС Брокер". "Нефтяные котировки в среду продемонстрировали слабую динамику, несмотря на существенное падение запасов в США, отраженное в данных от Управления энергетической информации (EIA).... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:48
Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets. "Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:37
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, а не в ночь на 9 августа, как было запланировано ранее, говорится в сообщении индексного провайдера. Кроме того, была изменена дата вступления итогов... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:28
"Ралли в ОФЗ продолжается, невзирая на новостной фон, в частности, со вчерашних слушаний по России в Конгрессе США с участием специального прокурора Р. Мюллера. С начала недели доходности ОФЗ опустились уже на 6-14 бп - не исключено, что это последние приготовления рынка к грядущему снижению... читать дальше
.25 июля 2019 года 10:25
Москва. 25 июля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения цен на нефть. читать дальше
.25 июля 2019 года 10:17
"Нефть снова не смогла закрепиться выше 64 долл./барр. Данные от Минэнерго США вышли неплохими в части сырой нефти (запасы сократились на 10,8 млн барр., но здесь есть и эффект от шторма Барри), однако запасы бензинов сократились всего на 0,2 млн барр., что ниже консенсуса и в целом низко для... читать дальше
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