EUR/RUB может протестировать отметку 70 - "Нордеа Банк"

Пара EUR/RUB вполне может в четверг протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

"У российской валюты по-прежнему остается больше шансов на дальнейшее укрепление в паре с евро, чем в паре с долларом. Пара EUR/RUB вполне может сегодня протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора. Геополитические риски для российской валюты продолжают снижаться после завершившихся накануне долгожданных слушаний в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не добавил какой-либо новой информации по сравнению с той, что содержалась в опубликованном ранее докладе. Вероятность импичмента Трампа в течение его первого срока резко снизилась по факту прошедших слушаний (22% против 29% накануне). Российская страновая риск-премия (пятилетний CDS) снизилась до 101 пункта, что является минимальным значением с начала кризиса 2008 года. Снижению премии в том числе способствует дальнейшее ослабление геополитической напряженности по факту слушаний с участием Мюллера в Конгрессе США. В преддверии завтрашнего заседания Банка России по ставке накануне прошел весьма успешный аукцион по размещению ОФЗ. Рынку были предложены бумаги с погашением в 2039 году на сумму 20 млрд руб. Спрос составил 35 млрд. По данным на конец июня доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ выросла до 30,8%. Тем не менее, темп прироста вложений нерезидентов в ОФЗ начал сокращаться: за июнь их вложения возросли на 97 млрд руб. по сравнению с приростом на 183 млрд руб. в среднем за месяц в марте-мае", - отмечается аналитиками "Нордеа Банка".