MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индексов на один день раньше

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного квартального пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 августа 2019 года по московскому времени, а не в ночь на 9 августа, как было запланировано ранее, говорится в сообщении индексного провайдера.

Кроме того, была изменена дата вступления итогов ребалансировки в силу. Результаты будут применены к индексам 27 августа после закрытия торгов. Вступят в силу они 28 августа 2019 года (а не 29 августа, как было объявлено ранее).

Как отмечается в сообщении индексного провайдера, перенос дат связан со вторым этапом включения акций Саудовской Аравии в индексы MSCI Emerging Markets.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.