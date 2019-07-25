Рекомендуем удерживать "лонги" по Brent и WTI - AMarkets

Участники рынка нефти отреагировали распродажами на данные по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США, говорится в комментарии AMarkets.

"Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн баррелей. Как и предполагалось, подобная динамика стала следствием временного нарушения добычи в Мексиканском заливе, вызванного тропическим штормом. Стоит отметить, что снижение запасов превзошло прогнозы экспертов S&P Global Platts, ожидавших сокращения запасов на 4,4 млн баррелей. Напомним, за день до этого Американский институт нефти (API) также сообщил о том, что запасы сырой нефти в США сократились на 11 млн баррелей. Помимо запасов нефти, снизились и запасы бензина, на 200 тыс. баррелей. Кроме того, отчёт от EIA сообщил, что добыча нефти в США за неделю снизилась на 700 тыс. баррелей до 11,3 млн баррелей в день. Очевидно, что при такой статистике котировки Brent имели достаточную фундаментальную базу для роста. Поскольку этого не произошло, можно констатировать, что инициатива оказалась на стороне продавцов на довольно спорных основаниях, а значит, ситуация может измениться в любой момент. На дальнейшую динамику нефти могут повлиять торговые переговоры между США и Китаем, которые возобновятся в понедельник, а также планы ЕЦБ относительно дополнительного стимулирования экономики. В обоих случаях рынок настраивается на оптимистичный сценарий. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать "лонги" по Brent и WTI", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.